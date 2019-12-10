新北美女刺客：侯友宜116萬票灌給韓國瑜就強了

▲韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會，韓國瑜與侯友宜同台互動。（圖／記者李毓康攝）



文／中評社

中國國民黨前主席朱立倫子弟兵、新北市議員江怡臻接受中評社訪問時表示，新北市人口401萬，是藍綠最大票倉，朱立倫接韓國瑜競選總部主委，確實讓藍軍為之振奮，加上新北市長侯友宜也公開表態，有助於後面藍軍打選戰氣勢。如果新北市2020能夠拿到2018侯在新北得票數116萬，有助勝選。

江怡臻，1982年生，台灣大學哲學研究所碩士、美國康乃爾大學公共事務學院行政碩士、香港科技大學經濟學碩士；曾任國民黨青年團總團長、總統府諮議、新北市政府市長秘書兼副發言人，去年首次投入市議員選舉時被喻為“美女刺客”，現任新北市第七選舉區（土城區、樹林區、鶯歌區、三峽區）市議員。

浩瀚雙輪、一騎飛揚”新北桃園一日生活圈串聯儀式9日在桃園大溪舉行，新北侯友宜、桃園鄭文燦兩市長出席，兩市多位議員都參加，江怡臻也到場，並接受中評社訪問。

被問到，朱立倫早已允諾韓接任競總主委，為何這麼晚才宣布，是否故意製造高潮？

江怡臻解釋，應該單純是內部整合，找到適合的時間，再來宣佈，她還透露朱立倫應該在週三（11日）增加一個新的團隊，藍軍都歸隊之後，藍綠雙方差距是可以越來越近。

被問到朱立倫加入競選團隊的意義？

她說，朱立倫不光是桃園新北的執政基礎，這次大選也全台下去輔選，可以看到輔選功力，可以補足韓國瑜與張善政比較弱的部分。

被問到，韓國瑜競選總部總發言人王淺秋，近來頻頻召開記者會，攻擊民進黨火力不小，朱加入怎樣帶領打仗？

江怡臻說，這是“分進合擊”概念，有些選民投票比較重視理性，也有投票重視感性，可以分進合擊。

她也透露，韓8日下午宣布朱接競總主委，朱當天晚間在臉書開直播，呼籲“不要再稱什麼粉，我們都是“中華民國粉”，有9.9萬次收看，按讚人數也從原本1萬人，直播預告與直播影片按讚跳到2.4萬，顯示有效整合藍軍。

被問到，侯友宜剛宣布公開挺韓，隔天又跑來桃園，跟民進黨蔡英文總統競選總部總督導鄭文燦站在一起，會不會影響選情？

江怡臻說，這是單純市政的活動，新北藍綠各一半，對於新北市民來說，關心不是顏色，而是市長倒底做了什麼事，這也是為何侯之前沒有接韓新北競選總部主委，並不是針對個人，只要市政弄好了，市政也沒有顏色區分，只要市長有做事，選民自然會支持市長。

▲新北市議員江怡臻。（圖／記者李毓康攝）

被問到，新北人口數401萬，全台大票倉，怎樣決定把選票“灌”給藍或綠？

江怡臻告訴中評社，就看侯友宜需要怎樣中央的支持，選民把對中央的情感，轉嫁到侯友宜身上，進而轉到韓國瑜身上，她覺得這次新北大贏或是贏對手，可以參考侯上次新北市長得票，如果新北這次得票可以拿到上次侯在新北得票數，藍綠雙方差距，不會差這麼多，

她也提供最近三次選舉，藍綠在新北的得票率。

2014年新北市長選舉，民進黨游錫堃拿到93萬4774票，得票率48.78%，拼連任的朱立倫拿到95萬9302票，得票率50.06%，藍小勝綠，雙方差距2萬4528票。

2016年大選，朱立倫在新北拿到70萬9374票，得票率33.33%，蔡英文總統拿到116萬5888票，得票率54.79%，綠大贏藍，雙方差距46萬票。

2018年新北市長選舉，民進黨蘇貞昌拿到87萬3692票，得票率42.85%，國民黨侯友宜拿到116萬5130票，得票率57.14%，藍大贏綠，雙方差距29萬票。