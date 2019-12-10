韓國瑜請假拚選舉丟下市政預算　蔡英文：高雄市民想問「市長在哪？」

▲總統蔡英文回擊韓國瑜。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日痛批總統蔡英文跑選舉行程，卻不請假；而蔡英文也回擊，「高雄市民應該很想問，市長在哪？」對於請假的議題，黨政人士說，事實上依照高雄市議會的規劃，依常理市長應該帶著市府團隊去捍衛市政預算。

打開高雄市議會的官方網站，依照規劃9日審議高雄市109年度總預算案暨附屬單位預算等案，且為二三讀會。黨政人士指出，依照常理，高雄市長應該帶領市府團隊到議會捍衛預算，拋下去年九合一高雄市民賦予的本務，不顧市民權益，請假只顧跑選舉。

針對請假的議題，是由韓國瑜辦公室先舉行記者會，指稱蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等府會高層拿著人民納稅錢跑選舉行程，如同「宮廟總統」、「高雄副院長」，國政行程淪為競選造勢，已嚴重違反行政中立。

韓國瑜在被媒體問及此事時也強調，蔡英文總統是民進黨的總統候選人，但是她沒有請假，且決大部分的公務行程都是以拜票為主，蔡英文應該告訴台灣人民公與私要分開，「總統的工作她根本沒有用心認真在做」，既然如此，為什麼不請假？

不過攤開9日蔡英文的行程，在專為選舉而設立的Line媒體群組中，顯示為「無公開行程」；至於屬於國政的Line媒體群組，顯示蔡英文上午10時，出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」。

▼依照高雄市議會的規劃，韓國瑜應帶著市府團隊捍衛預算。（圖／高雄市議會網站）



至於2020總統、副總統候選人號次抽籤的行程，請假中的韓國瑜則與搭檔張善政一同出席，而民進黨陣營方面，因蔡英文已經排定國政公務行程，則由沒有公職在身的賴清德代表。

面對請假的質疑，蔡英文於臉書上表示，她早上出席了「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，還接見了美國商務部主管全球市場的助理部長史宜恩（Ian Steff），表達了台灣希望能與美國簽署高標準的雙邊貿易協定（BTA），為雙方的經濟成長注入新動能。



蔡英文說，對手陣營批評她是「宮廟總統」，對她來說，去廟裡拜拜，除了為台灣祈求平安，更重要的是多接觸人民，「人民是國家的主人，一方面跟大家多接觸、報告國政，一方面也聽聽人民的心聲。」



蔡英文強調，她是現任的總統，總統的工作是24小時的，隨時要掌握國內外的情勢，也要注意政務的推行。在國政優先的前提下，我們才會利用空檔的時間，進行選舉，「反倒是高雄市民，應該很想問：市長在哪？」

▼賴清德、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

