女大生慘遭「舔耳+親嘴」騷擾！流淚投訴...上海財經大學開除副教授

▲上海財經大學副教授性侵女學生，事後被學校開除。示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pxhere）



記者邱茀濱／綜合報導

上海財經大學會計學院一名女碩士生日前在網路上爆料，稱她慘遭55歲的副教授錢逢勝鎖在車內性侵，隨後還附上錄音檔及對話截圖的證據，才引起校方關注。事件曝光後，校方於6日成立調查組，經查，學校認為錢逢勝嚴重違背教師職業道德，因此在9日決定開除對方，並表示學校對違反師德師風的行為，「始終堅持零容忍，堅決依法依規嚴肅處理」。

▲錢逢勝被上海財經大學開除。（圖／翻攝微博，下同）



綜合陸媒報導，微信公眾號「莫愁江湖」6日向發一封檢舉信，指出今年6月被錄取為會計碩士生後，「錢F勝」在課堂結束後，不斷主動關切受害人的婚姻狀況，還透過微信發送「寶寶」、「喜歡你」、「想看到你呢」、「張開懷抱歡迎你」等訊息。

受害人稱，11月16日9點半下課後，「錢F勝」以解答授課疑問為由，把她騙上車談，之後就對她進行騷擾，「他突然上半身探過來，緊緊地抱住了我，把頭埋進我的頭髮裡，開始舔我的耳朵，然後親我的嘴。」不僅如此，這名副教授還使用手指性侵對方的下體。

不過，還好受害人當時有錄下兩人的對話，並在事後於律師的建議下，在兩人的微信對話中套出在車內被性侵的過程，最後以此為網路發文控訴的證據。事件曝光後，上海財經大學官方微博6日發聲明指出，已注意到網絡平台上出現有關該校教師錢某的師德師風問題信息，校方對此高度重視，立即成立調查組，展開調查工作。

上海財經大學9日又發布處理通報表示，經查，錢逢勝嚴重違背教師職業道德，造成極其惡劣社會影響。根據國家和學校的相關規定，經研究決定，給予錢逢勝開除處分，並按程序報請上級部門批准；撤銷其副教授專業技術職務；撤銷其教師資格。

此外，通報還說，上海財經大學對違反師德師風的行為始終堅持零容忍，堅決依法依規嚴肅處理。學校將以此為鑑，嚴格執行相關規定，築牢師德師風防線，維護風清氣正的教書育人環境。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！