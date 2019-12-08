帶心儀對象逛耶誕城就脫魯　他實測「都市傳說」...遇上大雨卻出現奇蹟！

▲2019新北耶誕城，主題為「耶誕魔法城」。（圖／記者彭懷玉攝）

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記者黃君瀚／綜合報導

「帶著心儀對象去板橋的耶誕城，如果感覺跟時間對了大膽告白，在耶誕城的加持下，成功脫魯的機率相當的高。」

男網友日前在Dcard貼文，表示一群朋友間一直有個口耳相傳的都市傳說，只要帶著喜歡對象去耶誕城，抓準時機和感覺告白，那麼成功的機率超級高。基於相信傳言的立場，身邊也確實有幾位朋友是在耶誕城脫魯，於是他也決定一試，約了曖昧中的女生前往板橋。

可惜老天不賞臉，見面那天天氣不好濕又冷，他原本想打退堂鼓，但看著心儀女孩滿心期待，還是硬著頭皮照原定行程出發走走。男網友說，當下其實沒有多想什麼，2人就很自然地到處閒晃，結果中途突然下起一陣暴雨，「雖然我們有撐傘，但還是被淋的有點狼狽。」

有趣的是，就在2人一起去躲雨的剎那，手就這麼牽了起來，還是到了屋簷下才意識到這害羞舉動、趕緊放手，「真的像小說裡面講得那樣，觸電一般的把手縮回去。」

▲男網友在Dcard分享耶誕城脫魯經過。（圖／新北市府觀旅局提供）

他說，接下來的氣氛混雜著尷尬和粉紅泡泡，直到晚上6點附近耶誕城的光雕開始點燈，四周自然而然熱鬧了起來，這一瞬間猶如天啟，時間和感覺都對了，「也不知道突然哪來的勇氣，趁著她不注意的時候，再牽起她的手。」女孩起先有些嚇到想掙脫，後來又默默接受，在他開口告白之後確認了彼此的心意，寒風中彼此不再是孤單一人。

照片貼出後，閃瞎了不少網友，「天阿！好羨慕」、「請問曖昧對象是耶誕城會發嗎」、「連對象都沒有的我無法帶去脫魯」、「一開始也差不多，就成功把我帶走到現在已經在一起2年了」、「我前年跟男友在耶誕城在一起，一年之後就分手囉」、「我跟男友去耶誕城，結果他告白計畫都不行動，我都快急死了......結果在回家的路上直接霸氣牽手告白。」

不過也有人認為耶誕城根本不是重點，沒有好感很難一起前往，「告白成功才不是因為耶誕城，沒感覺根本不會同意約會」、「告白的結果在告白之前早就已經有答案了，並不是因為耶誕城」、「那是因為聽到要去耶誕城，不喜歡的都拒絕掉了」、「事實上是只要約的到本來就是有一定的機會吧XDD，耶誕城這麼明顯的約會聖地。」

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