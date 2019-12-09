駁二老派約會提案！2日限定打造70年代港邊舞池、浪漫冰菓室

▲「2019駁二復刻浪漫提案」2日限定打造70年代港邊舞池、浪漫冰菓室。（圖／高雄市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

來一場老派的約會吧！高雄駁二藝術特區將在大義倉庫舉辦「2019駁二復刻浪漫提案」，帶民眾回到70年代沒有智慧手機、寫情書送花示愛的純真年代，打造港邊大舞廳、筆記本超市、約會理容院、羅曼蒂克冰菓室、古物珠寶盒、原創手作市集6大主題，於本週末12月14、15日下午2點至晚間9點登場。

駁二曾在2017年舉辦「復刻約會提案」大獲好評，今年再度重溫經典。在約會前置作業少不了精心打扮，「約會理容院」由Model.Me隨囍駁二提供專業的沙龍級美髮造型服務，吹起復古半屏山瀏海、梳個紳士油頭都沒問題。

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民眾還能換上在「古物珠寶盒」挑選的洋裝、花襯衫，別上原創手作市集的戰利品首飾，走出理容院時，也彷彿穿越時空隧道，抵達70年代的臨港舊倉庫，挑束花作為驚喜，享受這場復古浪漫的盛大派對。

▲駁二藝術特區「復刻浪漫提案」在12月14日至15日舉行。（圖／高雄市政府文化局）



趁著港邊迷人夕陽景致，散步到「羅曼蒂克冰菓室」用餐，人氣攤車美食也推出活動限定混搭古早味，要讓大家享用最羅曼蒂克的另類燭光晚餐。

吃飽喝足便有力氣跳舞，「港邊大舞廳」邀請高雄在地推廣Swing Dance的「ICK: I Charleston Kaohsiung愛.查爾斯頓高雄」團隊合作，帶來精采演出與帶跳教學，以老派浪漫的社交舞，拉近人與人之間的距離，一同感受Swing Dance的舞動魅力。

▲在「筆記本超級市場」重溫親筆寫下祝福與情意的感動。（圖／高雄市政府文化局）



另外本東倉庫商店規劃的「筆記本超級市場」，將帶來嚴選信紙、筆記本、卡片等書寫傳情提案，並於現場提供書寫專區與代寄服務，讓民眾重溫親筆寫下祝福與情意的感動。

駁二藝術特區「復刻浪漫提案」在12月14日至15日舉行，邀請大家在繁忙緊湊的生活中找到空隙，不論獨自探索或是兩人甜蜜共度，都能放慢腳步穿梭老倉庫間，感受更單純美好的舊時光風情，與閃耀迷人的港畔風景，詳細資訊可上駁二藝術特區粉絲專頁查詢。