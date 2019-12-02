海巡署118熱線新功能上線　報案緊急定位結合圖資增救援速度

▲海巡署從12月1日更新全國118報案求就電話服務平台，添增即時定位功能。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



海巡署報案電話「118」早在2001年11月8日啟用，但隨國人親海活動日增，以及貼近地方民情，並提升民眾報案處理時效，2018年4月28日組織調整成立13個巡防區指揮部，同時規劃「118海巡服務系統」更新計畫，已與全國各地電信業者溝通完成新系統建置，預定在108年12月1日正式啟用。

未來民眾撥打「118」報案電話時，可馬上由各地巡防區指揮部就近受理，特別是馬祖、金門及澎湖等外離島地區，會直接轉接當地巡防區人員受理，藉由熟悉當地環境及口音的海巡同仁，在第一時間與民眾有效溝通，搭配新系統提供的電子地圖報案即時定位功能，預期將有效縮短海巡人員救難速度。

海巡署指出，未來118報案系統，將從現行由北、中、南及東部分署先受理報案後，再轉發各巡防區、安檢所等案發地點的接駁訊息時間，未來會根據民眾報案地點電話直接撥入責任區域的海巡岸巡等機構，希望藉此提供民眾更快速的優質服務。

海巡署建置118新報案系統過程中，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、新世紀資通、亞太電信及台灣之星等6家電信業者鼎力配合，協助完成新、舊系統的切換調整，同時也繼續提供免費撥打「118」報案電話的優惠，共同提供給民眾急難服務的管道。

海巡署持續秉持守護海洋的決心及為民服務熱誠，呼籲民眾於海上、港區或岸際，如有任何需要協助或發現不法情事，可利用行動電話或市話撥打「118」海巡報案專線，海巡署將立即派勤處理，確保民眾生命安全及維護社會安定。

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