蔡英文主持海巡「35噸級巡防艇」交船典禮　新造600噸安平艦初登場

▲蔡英文主持海巡「35噸級多功能艇」交船典禮。（圖／取自海巡署，下同）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文6日偕同海洋委員會李仲威主委、海巡署陳國恩署長、中信造船董事長韓碧祥、罡旻企業總經理胡彥儒及財團法人船舶暨海洋產業研發中心邱逢琛董事長等人，假中信高鼎廠共同主持「600噸級巡防艦命名暨35噸級巡防艇及多功能艇交船聯合典禮」。

典禮中首次對外公布艦艇建造過程紀錄影片，展現海巡新造艦艇能量及貫徹「國艦國造」政策的決心，對於海洋委員會各項造艦計畫的進度均符合或大幅超前，總統也表達肯定與嘉勉之意。

海洋委員會本日舉辦聯合典禮內容包含首艘600噸級巡防艦命名、首艘35噸級巡防艇與多功能艇交船及第二艘35噸級巡防艇下水儀式，其中新造600噸級巡防艦參照鄰近濱海縣市具代表性之行政區域名稱，命名為「安平艦」，並由總統揭示銘牌完成命名儀式，首艘600噸級巡防艦命名後，將於下個月塗裝下水，規劃配置於南部地區機動海巡隊，執行南方海域護漁及維權任務。

本日典禮另一主題為首艘「35噸級巡防艇」及「多功能艇」完工交船及第二艘「35噸級巡防艇」下水儀式。在總統蔡英文見證下，由高雄隊隊長陳永鋒及馬祖隊隊長劉紹松代表授贈船模，並由總統蔡英文以小斧頭切斷細繩，完成擲瓶下水儀式，同時拋撒彩帶慶祝，預祝各項工作均能順利圓滿。

「35噸級巡防艇」及「多功能艇」經海上公試驗證，最高船速皆可達45節，是國內目前最高速的執法船舶，其中35噸艇更具備水砲功能，射程可達60公尺，能有效執行非法船舶驅離與救難任務；兩種船艇具備速度快、吃水淺、靈活性高等特點，適合於沿近海域執勤。

海洋委員會海巡署規劃「多功能艇」未來將優先配置金門、馬祖等離島海巡隊，作為查緝越界大陸快艇之執法利器，發揮艦隊分署快打艦隊特質，以高速艇包夾並採強勢執法手段，有效嚇阻越界作業情事發生。

海洋委員會表示，臺灣位處第一島鏈中心及亞太地區戰略前緣，為確保國人在海上的生命財產安全，以向海洋發展、向海洋致敬為基礎，全力推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，於107年至116年計10年期間，打造各式艦艇計141艘，總噸位高達33,220噸新一代執法艦隊。目前各項建案均已完成決標程序，全由國內造船公司承攬，並依計畫期程順利執行中，進度均符合或大幅超前。

海洋委員會強調，將逐步厚植海上巡防能量，穩健推動國艦國造政策，如期、如質、如預算完成建案目標，有效捍衛我國主權及漁權，不負國人殷切的期望。

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