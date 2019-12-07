記者郭世賢／綜合報導

海巡署南部分署為使青年學子，認識海巡五大核心任務及工作內容，近期於機關臉書粉絲專頁「南部海巡瘋開講」發布一系列校園互動影片，以輕鬆詼諧有趣的互動交流，及海巡Q&A來測試高中、大學生們對海巡工作的瞭解程度，影片於官網推出後頗受好評，也有助青年學子更加瞭解我國海域執法及海洋保育執行現況。

▲「南部海巡瘋開講」粉專別出心裁，小編前進校園中英雙聲道行銷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

南部分署指出，海巡署掌理「海域治安」、「海洋事務」、「海洋保育」、「救生救難」及「維護漁權」五大核心任務皆與民眾生活息息相關；有鑒於2019年10月間1名德籍少年來台自助旅遊，於屏東小琉球海域浮潛時，因不諳我國相關法規，觸摸保育類綠蠵龜而遭移送。

▲ 小編前進校園，以輕鬆詼諧有趣的互動交流。

南部分署表示，為宣導海洋保育及海岸（域）執法的重要性，南部分署日前特別利用各級學校校慶期間，前往台南大學附屬高中、台南高工、北門農工及屏東科技大學等校進行校園互動宣導。

以「海巡118報案專線」、「鯨豚擱淺救援SOP」及「岸際（海域）急難救助通報」等議題採互動問答方式來測試學生對海巡工作內容瞭解程度，其中不少出人意料的答案令人莞爾、趣味橫生；受訪對象更有來自中美洲巴拿馬等國學生，與海巡人員分享他國海巡單位工作異同，進行一場另類的海巡校園外交。

南部分署表示，希望透過多元文宣方式使民眾進一步了解海巡工作內容，並將持續透過校園宣導及官方粉絲專頁傳遞實用且正確的資訊，期使海洋教育向下扎根，同時呼籲民眾於海域或岸際發現可疑或急難救助案件，皆可撥打「118」海巡免費報案專線通報，海巡人員將第一時間前往協處。

「時間對我們來說完全沒用！」