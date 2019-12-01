膠筏捕撈鰻苗諳於潮汐變化擱淺恆春沙灘　海巡緊急救援脫困

記者陳崑福／屏東報導

一艘膠筏30日傍晚在屏東縣恆春鎮外海捕撈鰻苗時，未注意到潮汐水文變化，被海浪衝上岸際，海巡署第六岸巡隊獲報派員會同漁友協助，很快排除，讓船長很感激。

▲一艘膠筏30日傍晚在屏東縣恆春鎮外海捕撈鰻苗時，被潮汐水文推上岸際受困，安檢人員緊急救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼安檢人員及另一艘膠筏合力將受困膠筏拉回海面。

海巡署第八巡防區指揮部於11月30日晚間6時55分接獲第六岸巡隊第六三中隊第三機動巡邏站通報，發現乙艘膠筏擱淺於平埔執檢站右側300公尺沙灘，海巡同仁見狀立即前往救援，經海巡及漁友共同努力下，擱淺膠筏人船均安成功脫困。

11月30日晚間近7時，第六岸巡隊第六三中隊第三機動巡邏站線上巡邏人員執行巡邏勤務時，發現有一艘膠筏因捕撈鰻苗時未注意周遭水文潮汐作用，導致膠筏遭海流沖至岸際，擱淺於平埔執檢站右側300公尺處沙灘。

巡邏人員立即回報海巡署第八巡防區指揮部，指揮派遣加祿堂安檢所同仁與線上巡邏組共計3車9員前往救援，海巡人員抵達現場確認膠筏上人員平安，檢查其船體無發現破損及漏油情事。

另在附近作業另一艘膠筏接到消息，也趕來協助拖困，在海巡以人力推船及漁友協助拖帶下，於晚間7時22分成功將受困膠筏救援脫困，船長表示感謝海巡署同仁協助，並持續於該海域作業。

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