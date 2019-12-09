網賣「非洲豬瘟肉製品」最高開罰15萬！　最快周五正式上路

▲網購平台日後若販賣豬肉製品，將遭處最高15萬罰鍰。（圖／農委會提供）



記者賴文萱／台北報導

為全力防堵非洲豬瘟疫情入台，立法院上周通過動物傳染防治條例修正草案（動傳法），新增「加強管理網購平台」條例，未來只要電商平台販售來自非洲豬瘟疫區的相關肉製品，將依法開罰3萬至15萬元。農委會主委陳吉仲上午受訪時表示，該法案只要總統簽署後就開始生效，預估周五（13日）就可正式實施。

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▲農委會主委陳吉仲視察中華郵政國際郵包檢查流程。（圖／記者賴文萱攝）

元旦、農曆春節將至，國內、外旅客進出更頻繁，陳吉仲上午帶隊視察中華郵政國際郵包檢查流程，全力防堵「地雷郵包」入台。另一方面，上周二立法院通過動傳法二、三讀加強管理網購平台，新增規範電商業者販賣境外動物檢疫物，應依動物檢疫機關公告採取必要措施，並明定違反罰則。

▲陳吉仲說，網賣非洲豬瘟疫區相關肉製品，未來將開罰3萬至15萬，估周五上路。（圖／記者賴文萱攝）

陳吉仲說，該法規定只要電商平台販售來自非洲豬瘟疫區的相關肉製品，一律會依規定開罰3萬至15萬元，並得按次處罰。預計周三確認之後就會送到總統府，只要總統簽署後就開始生效，目前預計這周五就可正式上路實施。

▲陳吉仲說，電子商務平台販賣豬肉製品抓不勝抓。（圖／農委會提供）



陳吉仲也呼籲，去年過年時，台灣所面對的亞洲非洲豬瘟疫情只有對岸中國大陸，那時候防疫只要守住就好，但現在東亞地區已經有10個國家有非洲豬瘟疫情，台灣面臨的風險很高，尤其過年期間最主要影響非洲豬瘟防疫各式各樣的火腿、臘腸、香腸製品流動，這幾乎是在所有世界各個國家傳播非洲豬瘟最高的。

▲▼農委會透過跨部會合作，全力防堵非洲豬瘟疫情。（圖／記者賴文萱攝）

他強調，不管元旦或春節期間，國內、外旅客進出更頻繁，旅客絕對不要攜帶任何肉製品以及相關的臘腸火腿香腸進台，因為只要一個產品進來，台灣就會面臨到非常大的挑戰跟風險；若郵包內被查獲含有相關疫區肉製品，不符相關規定只有退運跟銷毀2選擇。

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