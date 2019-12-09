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打造宜蘭市東門觀光夜市耶誕不夜城　眾多優惠享不完

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▲▼宜蘭市東門觀光夜市，聖誕月期間70家店家提供好康回饋！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭市東門觀光夜市，聖誕月期間70家店家提供好康回饋！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市東港橋下的東門觀光夜市，聖誕月期間有好康！，超過70家店家提供消費滿額送或折價優惠等好康回饋，就是要讓消費者吃巧吃飽、買好買滿，歡迎大家相揪來七淘喔！

宜蘭市公所表示，根據2019年10月網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查顯示，宜蘭市東門夜市入選全台「十大話題夜市」，嚐不完的美食，親民的價格，是宜蘭在地朋友首推的夜市！

而市公所為使東門夜市更臻完善，不斷用心加強友善環境的營造，首先改善全台夜市「廁所都在邊陲區域，造成老人及小孩不便」的共同問題，整合商圈6間店家（牛小妹牛排館、莊師傅、鬥炙牛排館、傳香臭臭鍋、牛師父牛排館及娃娃聯盟），提供「給您方便」友善廁所讓消費者使用。

另，各地夜市另一項為人詬病問題就是製造了大量的一次性塑膠垃圾，其中尤以手搖飲使用量最大，市公所及東門夜市店家為響應「減緩海洋塑膠濃湯問題」盡一份心力，特別鼓勵消費者自備環保杯，即可享受店家提供的折價方案，凡是自備容器到貼有「愛地球商店」標章的店家，就能立即享有各種優惠。

傳統耶誕節都是花大錢、吃大餐，到百貨專櫃購買昂貴的耶誕禮表達心意；如果您想過個不同的耶誕節，不妨考慮到宜蘭市東門夜市的「耶誕不夜城」來，小小花費就可享受「吃銅板耶誕餐，買幸福耶誕禮」，邊吃邊逛既輕鬆又寫意，不夜城中還設置有「立體耶誕卡歡樂打卡區」，讓您打卡後簡單打上幾個字就能成為聖誕e卡，既有趣又有創意。

▲▼宜蘭市東門觀光夜市，聖誕月期間70家店家提供好康回饋！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭市長江聰淵表示，公所除了行銷宜蘭市地在景點、美食，用以創造觀光效益拚經濟外，對環保意識的提升亦是當仁不讓，要讓消費者在東門觀光夜市及商圈消費時，除了可以用實惠的銅板價格享受夜市美食與體驗夜市特有的風俗民情外，還可以為垃圾減量、環境永續盡一份心力，非常歡迎民眾來東門夜市耶誕不夜城體驗「吃銅板耶誕餐，買幸福耶誕禮」的新潮樂趣，並且相揪作伙一起來「環保、解渴、愛地球」！

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