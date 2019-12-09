陳玉珍心電圖一直線？　蔡壁如笑翻：不嚴重卻因身份特殊送重症區

▲台灣民眾黨發起人蔡壁如、高虹安召開「大數據記者會」。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨立委陳玉珍6日到外交部抗議，在與警方推擠時不慎夾傷手，送往台大醫院急診躺上急救重症病床，但病床旁邊的心電圖也是平的一直線，被各方嘲諷在進行政治演出。民眾黨發起人蔡壁如9日分析，陳玉珍可能不是那麼嚴重，但因身份特殊被送到重症區。

民眾黨發起人蔡壁如以及不分區立委被提名人高虹安9日召開大數據記者會，針對陳玉珍送醫爭議，蔡壁如以出身於台大醫院的專業背景指出，陳玉珍躺在台大急診，但心電圖一直線，她自己來自台大重症加護病房，了解急診有分類，進去急診區的人不嚴重坐椅子上，再嚴重點的睡推車上，走道塞滿病患。

針對陳玉珍被送重症區，蔡壁如說，她可能不是那麼嚴重，但因身份特殊被送到重症區，重症區會有心電圖裝置，但沒有接上，所以才會一直線，至於其他被P圖或嘲諷的，她則不便評論。

另外，高虹安在記者會現場也分析指出，卡神案牽動兩個議題，國民黨立委陳宜民、陳玉珍引發爭議，都是源自於卡神案件，但應該是民進黨受傷，如今陳宜民、陳玉珍卻幫他們轉移注意力。蔡壁如笑說，國民黨出現豬隊友，「那張圖大家都笑翻了」，以醫護人員的角度，覺得有點浪費醫療資源。

▲陳玉珍住進重症急救區。（合成圖／國民黨團提供、免費圖庫）

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