戀童癖直播色情片「只要花300」　窮母逼女兒下海面對鏡頭

▲澳洲戀童癖患者鎖定菲律賓的貧困家庭，用極少費用強迫兒童表演。（圖／示意圖／視覺中國CFP）



記者丁維瑀／綜合報導

根據澳洲聯邦警察小組負責人說法，來自澳洲的戀童癖患者前往菲律賓，只要支付15澳元（約台幣300元），就能讓孩子進行性行為，還可以拍攝過程並直播。該組織的資深警官帕金斯（Andrew Perkins）表示，加害方會考量受害者的年齡與其他因素，支付的金額則落在15澳元到500澳元間（約台幣300到1萬元）。

《衛報》報導，帕金斯觀察到，虐童行為出現驚人的轉變，與過去常見的性旅遊相比，現在則是容易在網路發現非法影片，還能依據顧客的需求調整內容，「網路上的兒童性剝削，是菲律賓最令人擔憂的人口販運的形式之一。」

據了解，菲國已成為澳洲戀童癖患者的首要目標國，他們能夠找到貧困家庭的受害者，只要利用鏡頭和網路就能直播，還能從中獲利。帕金斯表示，依據受害者的年齡、數量、觀看數與剝削的方法，來自澳洲的加害方所支付的金額也不一定，通常在15到500澳元間。

帕金斯強調，打擊澳洲境內與海外的兒童性剝削問題，成為聯邦警察重要的任務，不過這項工作耗時又需要大量資源。事實上，警方在蒐集證據時往往面臨許多困難，肇事者在購買非法影片時會利用網路的隱密性，他們還會購入成人的直播節目，這在澳洲不構成罪名，私底下卻「偷渡」涉及未成年的內容。

值得慶幸的是，澳洲聯邦警察（AFP）在馬尼拉的團隊與當地夥伴已取得一些進展。帕金斯表示，兩國展開協調行動後，可能會有更多嫌犯在澳洲、菲律賓落網，其中，一名疑似在雪梨的戀童患者已被逮捕，此舉使得菲國的12歲少女獲救，她的母親則因涉嫌協助剝削女兒而被繩之以法。