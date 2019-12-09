　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不訂「難民法」　香港浸大學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲香港8日展開國際人權日遊行，民陣宣稱有80萬人參與活動。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

香港多間大學學生會日前組成代表團來台，希望台灣能夠訂定「難民法」協助示威者；不過總統蔡英文本（12）月4日回應，「港澳條例」已經足夠，現階段還不需要難民法。香港浸會大學學生會長方仲賢對此發文表示，這樣的說法難免會讓人覺得，「民進黨只是想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票。」

方仲賢在臉書發文指出，「反抗極權就是要旗幟鮮明，要求台灣政府訂立『難民法』就是希望台灣有明確機制和管道去接濟香港受政治迫害的人士，如果無任何相關指引，港人遇難來到台灣就會求助無門；而台灣為什麼要幫香港解決人權問題，簡單一句話『今日香港，明日台灣』，面對中共武統威脅之下，台灣人救援香港人是必要之義務和戰略方針，否則如果香港淪陷，台灣就會在華人的自由世界裡被徹底孤立。」

▼香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

▲▼香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

他又稱，「台灣政府選擇低調處理港人來台避難案件，當然可以免除行政立法的繁複手續並且迴避言論，但是台灣大選就快來了，如果民進黨只是口頭說支持香港人抗爭，而沒有具體措施條文支持香港抗爭者，難免令人聯想到民進黨有『只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票之嫌』。我們香港人只是希望台灣政府有一個明確的承諾，就這麼簡單而已。」

據悉，蔡英文4日在青年論壇中表示，1990年代後期台灣就開始起草「港澳條例」，起草人就是自己，「當時已經預想到一個可能性，中國大陸的承諾沒有實現，或者香港沒有我們預期中民主化等，如果香港需要協助，港澳條例已經有相關的條文寫進去。」她也說，所以「港澳條例」已經足夠，現階段還不需要難民法，如果港人想來台灣念書、生子或就業，台灣都會提供必要的協助。

▼總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
女歌手爆「憲哥說過要娶我」　吳宗憲嚇呆…她一揭面竟是台灣天后
分了孫安佐後…阿乃PO素顏告白片　突比中指「吐真實心聲」
2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英
2020總統候選人號次抽籤　宋楚瑜抽到1號、韓國瑜2號
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

陸推第2部「新疆反恐」英文紀錄片　揭露幕後黑手「東伊運」

不訂「難民法」　香港浸大學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

港警：人權日遊行大致和平　警只在有暴力時用最低武力

口罩女半路被捕！香港網民今號召「大三罷」　防暴警分散多區戒備

港府：遊行顯示市民享有自由「期望更深層次對話找出路」

大陸進口回升0.3%！半年來首次成長　出口卻低於預期

影／棒球聯賽1分險勝大連大學　中原大學總教練嘆：非常吃驚！

影／北工大拼三連霸！　江仲豪嘆「壓力非常大」：沒有進步空間

迷戀正妹直播主！打工仔斗內40萬「見面遭冷落」…氣炸持鐵鎚爆敲她頭

快訊／「80萬港人」參與遊行！民陣宣布遊行結束　警方回應：最多18萬人

「分手是為了更美的相遇」　蝦皮拍廣告涉妨害PChome商譽

坐霸王車被抓包！　她當眾掏胸「噴射新鮮母乳」擊退站務員

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

「地上怎麼有凹洞！」少婦騎車慘摔「暫時失憶」下巴縫16針　將提國賠

多金律師遭管收！怪罪「老婆害的」訴請離婚　法官認證小三逼宮駁回

天龍哥搬到桃園4年…嚇喊「治安極度恐怖」！　狂列4大罪狀：每天都不安全

終結單身！迪亞哥週末娶2妻　「荷蘭老婆」首亮相遊客搶拍照

為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

警狂追袋熊「石頭砸死還切塊吃掉」　調查出爐：原住民不用罰

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

大陸熱門新聞

打工仔斗內直播主見面遭冷落　鐵鎚砸暈她

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

北工大拼三連霸　江仲豪嘆壓力大

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

大陸培育全球首隻「猴豬混種生物」

沒人讓位！尪甘願當孕妻的「人肉座椅」

港示威者潛逃台　陸委會：不鼓勵非法途徑來台

即／民陣：80萬港人參與遊行　港警回應了

港遊行爆衝突！金鐘高院入口遭縱火

政協委員提「學校讀繁體字」　陸教育部：依法教簡字「文字不等同文化」

更多熱門

相關新聞

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明

距離2020總統大選倒數33天，總統蔡英文已簽署《三立》舉辦的辯論，國民黨總統候選人韓國瑜則參加公視，僅只有親民黨總統候選人宋楚瑜方面表示都能接受，使總統電視政見辯論會至今仍喬不定。對此，韓國瑜委託台北市議員羅智強發表4點聲明。

直播／卡神網軍案帶衰民進黨？韓內部民調高8%？

直播／卡神網軍案帶衰民進黨？韓內部民調高8%？

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

快訊／蔡英文、賴清德「3號」：三張選票顧台灣

影／偵爆犬曝光　地毯式搜索2020總統候選人號次抽籤現場

影／偵爆犬曝光　地毯式搜索2020總統候選人號次抽籤現場

蔡賴前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

蔡賴前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

關鍵字：

難民法蔡英文香港浸大學生會長方仲賢青年論壇民進黨

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

豆漿店打烊部長來了！國軍大咖買走水煎包

《蒙面》台灣女歌手爆：憲哥說過要娶我！　吳宗憲傻眼

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面