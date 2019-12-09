不訂「難民法」　香港浸大學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

▲香港8日展開國際人權日遊行，民陣宣稱有80萬人參與活動。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

香港多間大學學生會日前組成代表團來台，希望台灣能夠訂定「難民法」協助示威者；不過總統蔡英文本（12）月4日回應，「港澳條例」已經足夠，現階段還不需要難民法。香港浸會大學學生會長方仲賢對此發文表示，這樣的說法難免會讓人覺得，「民進黨只是想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票。」

方仲賢在臉書發文指出，「反抗極權就是要旗幟鮮明，要求台灣政府訂立『難民法』就是希望台灣有明確機制和管道去接濟香港受政治迫害的人士，如果無任何相關指引，港人遇難來到台灣就會求助無門；而台灣為什麼要幫香港解決人權問題，簡單一句話『今日香港，明日台灣』，面對中共武統威脅之下，台灣人救援香港人是必要之義務和戰略方針，否則如果香港淪陷，台灣就會在華人的自由世界裡被徹底孤立。」

▼香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）

他又稱，「台灣政府選擇低調處理港人來台避難案件，當然可以免除行政立法的繁複手續並且迴避言論，但是台灣大選就快來了，如果民進黨只是口頭說支持香港人抗爭，而沒有具體措施條文支持香港抗爭者，難免令人聯想到民進黨有『只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票之嫌』。我們香港人只是希望台灣政府有一個明確的承諾，就這麼簡單而已。」

據悉，蔡英文4日在青年論壇中表示，1990年代後期台灣就開始起草「港澳條例」，起草人就是自己，「當時已經預想到一個可能性，中國大陸的承諾沒有實現，或者香港沒有我們預期中民主化等，如果香港需要協助，港澳條例已經有相關的條文寫進去。」她也說，所以「港澳條例」已經足夠，現階段還不需要難民法，如果港人想來台灣念書、生子或就業，台灣都會提供必要的協助。

▼總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

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