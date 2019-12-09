天冷訂宵夜！一看「外送員是妹子」她秒心疼　衝超商買熱可可…暖舉霸氣炸

▲現在叫外送正夯，大街小巷都可看到外送員。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近冷冷的天氣讓人不想出門覓食，這時候外送根本就是神一般的存在。一名女網友半夜肚子餓就叫了外送，當外送員要出發送餐時，原PO看到對方是個女孩子，一想到外面下雨又低溫，讓她趕緊下樓買一杯熱可可要給妹子，「果然，妹子手好冰」，「熱飲比外送費貴，但是我爽」，霸氣的暖舉讓網友直讚帥炸。

「半夜，巴豆在靠腰。」這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她當時看看溫度、再看看天氣，「老娘我只能對不起外送員，點開APP叫食物了。」點完餐，外送員取到餐點要準備外送的時候，原PO就打開APP一看，「又是一個辛苦的妹子，頂著風吹雨淋的78低溫天氣外送。」

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眼看著剩下6分鐘，原PO的餐點就要送到了，她趕緊下樓殺到超商，買了一杯熱可可要給妹子。等到對方送達，她發現外送妹的手果然很冰，就遞上飲料，「熱飲比外送費貴，但是我爽。」最後原PO直呼「謝謝你們辛苦的外送員，讓我們這些懶人、不方便的人、半夜巴豆在靠腰的人，有溫暖食物能暖胃又暖心。」

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▲外送員示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，許多人都被原PO霸氣暖舉感動，「很佩服能這樣送的外送員！能遇到妳這樣的好客人也是種福氣」、「好感人」、「謝謝妳給他們錢賺還給他們溫暖」、「只要能將心比心的，我一律歸類為好人……暖心舉動」、「我看這篇版主很暖心ㄟ，如果我是那名外送員，心裡一定很暖心，很感恩，真的很少這麼暖心的版主」、「最喜歡這種客人了♥溫馨。」

還有外送員留言，請網友不用擔心天氣問題，「拜託大家儘量叫，這樣有單才有得賺」、「拜託盡量叫，寧願天冷送餐有單賺，也不要顧路沒單賺。」不少人則是說，給小費最實在，「我會給小費吧（覺得讓他選擇自己喜歡的）」、「我在醫院做月子，也是用熊貓外送點心，我都直接給整數不找零，雖然金額不大，但是真心覺得外送服務人員辛苦了」、「我這種天氣也都給小費欸，真的辛苦了。」

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