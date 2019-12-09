娃娃機擺黃色iPhone 11！「花40塊夾出」他一開箱秒昏倒　網曝成本超俗

▲原PO在機台看到有iPhone 11。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了吸引玩家投幣，夾娃娃機裡不再只有玩偶。一名男網友就在機台裡看到黃色的iPhone 11盒子，一個心動就「投資」下去，只花了40塊就把價值2、3萬的手機夾出來。不過原PO把戰利品從機台拿出來的瞬間，就覺得怪怪的，回家開箱後，滿滿的中招感讓他直呼昏倒，「我昏倒……就只有充電器……啊手機勒？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，文中表示「在娃娃機花40塊夾到手機，當我拿起的一瞬間我就覺得怪怪的……怎麼那麼輕？不是會很沉重的感覺嗎？」不過原PO沒想太多，也想說不管了，就回家拆開看看裡面有沒有手機就好，「結果回家拆開我昏倒……」

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▲原PO花40元夾到手機。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，原PO夾到的是黃色的iPhone11手機紙盒，但打開看就發現，盒子裡根本就只有充電的物件，分別放了一顆豆腐頭跟一條充電線，根本沒有手機本體的蹤影。看到這樣的結果，難怪讓原PO想翻桌，「就只有充電器……啊手機勒？手機勒？」

看到貼文後，就有人認為這樣涉嫌詐欺，「要看他有沒有寫蘋果手機什麼的，如果有，然後實際內容物沒有，那就是涉嫌詐欺了」、「先不論是不是真的，他讓你以為會是手機，就已經有詐欺行為了……報警扣他台囉～」

▲結果開箱發現裡面只有充電豆腐頭跟線。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過也有網友笑說，其實40塊買iPhone充電組算很划算了，「如果是原廠的，還賺到啊 XD」、「光配件就賺」、「如果是原廠充電器，你算賺到了，原廠充電器都要7-800塊去了。」但就有人猜測，機台裡的應該也不是原廠充電器，「夾娃娃機夾到的配件還是不要亂用比較好」、「iPhone盒子超便宜，加副廠配件，好賺」、「別傻了啦，就連線跟頭也是淘寶進貨的，還會有人覺得是原廠的呵！」

還有人直呼，「會不會想太多？娃娃機放蘋果手機」、「如果保夾沒有四萬肯定不會有手機」、「保夾金額看就知道了」、「沒人想做賠錢生意」、「兄弟你可能想太多了哈哈哈哈！不過講真的也不錯了啦哈哈哈」、「我朋友有夾過iphone 8的模型機」、「裡面有充電線算蠻不錯的啦，我還以為只送個盒子呢！」

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