一個月回娘家看媽一次！夫酸「還沒斷奶喔」　人妻：結婚不能有點自由嗎？

▲原PO說，「我回去時間真的少，小孩考試、學校有活動，不然就是出去玩，想回去都不能回去。」（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻發文抱怨丈夫，「結婚的女生難道不能有一點自由嗎？我今天也不是跟朋友出去玩，回娘家看自己的媽媽，被說還沒斷奶喔。」她無奈說，結婚後沒什麼朋友，回娘家跟家人在一起，「是我紓壓的時候。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文說，她一個月也才回娘家一次，「你媽以前三天兩頭跑回娘家，怎麼就沒話講？」她回覆網友的問題說，她和丈夫自己住，丈夫也很少回婆家。

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有女性感嘆，「如果我有更多閒錢、閒時間，我也想常回去，一個月一次已經算很少了。嫁出去的女兒就要當孤兒了嗎？」原PO回，「我回去時間真的少，小孩考試、學校有活動，不然就是出去玩，想回去都不能回去。有跟我媽說，『妳來我家玩』。」

▼原PO不滿丈夫對她說的話，PO網分享。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

有人妻留言，「我才不鳥，什麼屁話」；原PO回「我昨天都不理他，我媽還叫我不要跟他生氣。」她回覆網友說，「結婚後我也沒什麼朋友，回娘家跟家人在一起，是我紓壓的時候。」

其他人紛紛表示，「我每個禮拜都回我家，誰敢跟我靠腰太常回去，我就轟得他連他媽都不認識他」、「我姐每天下班都回娘家耶，假日沒事我都去我姐家玩小孩...因為車程10分鐘以內，回娘家就跟行燥咖一樣，有娘家可以回其實是很幸福的事」、「1個月回去1次太少了，以後多回去幾次，他也就習慣了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！