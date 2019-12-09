大陸進口回升0.3%！半年來首次成長　出口卻低於預期

▲大陸海關總署公布11月進出口數據。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸海關總署昨（8）日公布11月進出口數據資料，按美元計價，進出口總值4047.5億美元，下降0.5%。其中，出口2217.4億美元，下降1.1%；進口1830.1億美元，增長0.3%。雖然進口僅微幅增長0.3%，卻已經遠高於市場預計的下跌1.4%，也是自今年5月以來首次回升。

資料顯示，11月份，大陸進出口總值達2.86兆元（人民幣，下同），增長1.8%。其中，出口1.57兆元，增長1.3%；進口1.29兆元，增長2.5%；貿易順差2742.1億元，收窄4.1%。

按美元計價，前11個月，大陸進出口總值4.14兆美元，下降2.2%。其中，出口2.26兆美元，下降0.3%；進口1.88萬億美元，下降4.5%；貿易順差3776億美元，擴大28.4%。

11月份，大陸進出口總值4047.5億美元，下降0.5%。其中，出口2217.4億美元，下降1.1%，低於預期；進口1830.1億美元，增長0.3%則高於預期；貿易順差387.3億美元，收窄7.5%。

▼中美貿易戰正影響大陸經濟。（圖／路透）

據香港《信報財經新聞》分析，若以地區細分，11月自美國進口為109.7億美元，按年增2.7%，為去年9月以來首次回升，以人民幣計更漲5.18%；至於出口往美國則減少23%至355.8億美元。期內中方對美方貿易順差246.1億美元，較10月的264.2億美元有所減緩。

報導指出，中美貿易談判不明朗對中國進出口的影響相當顯著，從數據來看，其中來自美國的進口增加了2.7%，這或許反映中方有誠意達成初步階段協議，但目前談判仍面臨兩大難題，雙方對於購買美國農產品數量及撤銷已加徵關稅的議題仍難以妥協。

商務及經濟發展局局長邱騰華日前表示，中美貿易戰已持續1年多，「美國徵收的關稅沒有理由再繼續增加。」他也反問中美貿易戰「還可以差到哪裡去，是時候要收手了」，相信局勢會開始有轉機。

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