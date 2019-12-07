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師生戀修成正果…他婚後再偷吃女學生8年！正宮崩潰怒向小三求償300萬

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▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲王姓男教授與女學生偷情8年，正宮知情後氣炸，怒向小三提告求償300萬。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／桃園報導

王姓男教授在桃園一大學在職專班授課，其妻子為他過去教書時的學生，2人結婚多年感情和睦，但王妻發現先生近年來開始拒絕參與家庭旅遊，也不讓她同行國外研討會，驚覺有異，一查之下才發現原來先生早已出軌女學生長達8年，對此她憤怒向小三求提告，求償300萬元精神撫慰金。

王男與妻原為師生關係，2人婚後育有2女，家庭生活和諧，但王妻表示，近年來發現丈夫已逐漸無心於家庭活動，也拒絕她隨行研討會活動，而透過手機定位顯示，她發現先生常前往非工作地點的地方，一問之下才知道，原來老公早已出軌，與1名女學生交往長達8年。

妻子再表示，過去她曾為了家庭盼求先生回頭，但換來卻是先生替小三的護航言詞，令她感到心寒，又因這名小三情緒起伏很大，還曾跑來他們住處的社區揚言跳樓自殺，鬧得鄰居、警衛都知道，這部分也讓她難堪不已，嚴重破壞了她身心靈的健康及人際關係，因此，她決定向小三求償300萬精神撫慰金。

法院審理時，王男回辯，妻子不僅強悍疑心病也很重，只要他跟女學生互動、聚餐、打球或搭便車，妻子都會懷疑他出軌，又因妻子也曾是他學生，所以婚後只要長相不錯的女學生出現，妻子都會擔心自己地位被取代。

被告的女學生則表示，與王男是單純的師生關係，前往王男家並非要跳樓鬧事，單純只是想跟老師諮詢課業上的事情，不料卻被反鎖門外還被罵，王男避免衝突，才將她強拉上頂樓。

王男家中的陳姓居家打掃員則於法庭上作證，過去完全不覺得王男是會外遇的人，但在知情後也曾勸說過他，不得到的回應卻是，「我姐夫也有外遇，但我姊姊都會和平相處」，言語中暗諷妻子不夠大器。

桃園地院審理時，勘驗雙方對話紀錄發現王男曾傳訊給妻子，「恭喜，妳整到她了。我想我餘生已不可能回到家了。事已至此，我們離婚吧！感情上我對不起妳。」等話，可見王男心早已變，對婚姻不再忠誠，審酌雙方職業、收入後，判女學生須賠償王妻10萬元。全案仍可上訴。

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