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星展微電影《SPARKS點亮星光》又來了！台灣「龍骨王」故事登小螢幕

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▲星展微電影第二季《SPARKS點亮星光》，向平凡的英雄致敬，把台灣新創事業龍骨王的故事搬上小螢幕，讓世界看見台灣！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

星展微電影《Sparks點亮星光》，2019年8月推出第二季後廣受民眾好評，短短4個月，1到3集共累積近百萬點閱率，星展銀行趁勝追擊，再推第4集、第5集，同樣改編自真實故事，在YouTube上搶先曝光，不到1週就吸引超過30萬人次觀看。

▲▼星展銀行,SPARKS,點亮星光,微電影,台灣龍骨王,故事。（圖／記者姜國輝攝）
▲星展微電影第二季《SPARKS點亮星光》再推全新集數。（圖／記者姜國輝攝）

請繼續往下閱讀...

「我是看到朋友在FB分享，我就點進去看，每一集我都看過了，我覺得都還滿感動的，而且它拍得很有質感。」、「我一直都有在Follow這一系列的微電影，而且這次第5集，是台灣的真人真事改編，劇情是在講老人復健的問題，我覺得非常有意義！」實際走上街頭訪問民眾可以發現，星展微電影《Sparks點亮星光》的劇情內容和拍攝手法，已經擄獲不少粉絲的心。

▲▼星展銀行,SPARKS,點亮星光,微電影,台灣龍骨王,故事。（圖／記者姜國輝攝）
▲「垃圾時尚公主」中女主角與父母的衝突橋段，令人印象深刻。（圖／星展銀行提供）

新一季微電影，鏡頭跟隨一群充滿活力的星展銀行家，看他們如何與所處社區合作，解決當下一些最為急迫的社會與環境問題，不但傳遞正向能量，更向平凡的英雄表達敬意，延續前3集在網路上掀起的討論熱度，新上映的第4集和第5集也再度引爆話題。

▲▼星展銀行,SPARKS,點亮星光,微電影,台灣龍骨王,故事。（圖／記者姜國輝攝）
▲「銀髮新時代」聚焦在老人復健的問題。（圖／星展銀行提供）

「垃圾時尚公主那一集，就是一個年輕的時尚設計師，為了自己的夢想，不惜跟爸爸媽媽產生衝突，然後最後達成她的夢想，我覺得很感動！」有民眾大推第4集，認為主角和父母之間的互動橋段，拍攝手法細膩、演員詮釋精準，能夠打動人心！

▲▼星展銀行,SPARKS,點亮星光,微電影,台灣龍骨王,故事。（圖／記者姜國輝攝）
▲台灣新創事業「龍骨王」的真實故事也被搬上微電影。（圖／星展銀行提供）

「劇情在描述父親跟女兒之間的一些感情的對手戲，我覺得這個部分，我自己個人也滿有感覺的，因為現在比較趨於老年社會，家中一些長輩如果受傷的話其實我們也會擔心。」而最新的第5集，則是把台灣新創事業龍骨王，向台灣及新加坡醫院敲門過程中的辛苦與突破，搬上微電影，不但讓世界看見台灣，對於家中有長輩的民眾來說，更是看得超有感！

▲▼星展銀行,SPARKS,點亮星光,微電影,台灣龍骨王,故事。（圖／記者姜國輝攝）
▲掃描QRcode觀看影集回答問題，再抽免費電影票。（圖／記者姜國輝攝）

星展微電影第二季《SPARKS點亮星光》，全新集數已在12/2正式上映，還沒跟上話題的你，趕快追起來吧！看完後別忘了掃描QRcode，因為即日起到12月31日，觀看影集回答問題，還有機會可以把電影票帶回家！ http://114.32.131.144/show/sparks/index.html

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