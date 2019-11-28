失智不失志！打破迷思巡迴展台中場　71歲蘇惠美揮毫秀創作力

▲打破迷思全台巡迴展台中場， 失智友善推廣大使蘇惠美現場揮毫秀創作力，展現失智不失志的活躍樣貌。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／台中報導

運筆時而急時而緩，提按轉折，不一會兒功夫，一幅雅致的水墨畫，就出現在眼前！現年71歲的國畫老師蘇惠美，畫齡超過20年，隨手一揮都是佳作，談起創作更是滔滔不絕，但其實個性樂觀開朗的她，已經確診失智症8年，如今站出來，就是要讓大家看到，失智並不等於失能！



▲71歲的輕度失智者蘇惠美，現場揮毫秀創作力。（圖／記者吳杰澄攝）



「得到失智症的人，不要害怕、不要畏縮、不要待在家裡！而且你的鄰里也要鼓勵這些失智者多多出來參加活動，你參加活動，你就會減緩退化的速度，你就會減輕家庭的負擔！」 失智友善推廣大使蘇惠美表示，幾年前，她開始會忘記每天必經的道路、穿錯襪子，甚至料理時直接用手撈麵，經診斷為輕度阿茲海默症後，一開始也曾感到沮喪，但在家人與朋友的鼓勵與自己的努力下，她勇敢地走出家門，參加歌唱班、畫畫班，重拾有品質的生活。



▲失智友善推廣大使蘇惠，鼓勵失智朋友積極正向的生活。（圖／記者吳杰澄攝）

事實上，高齡化社會來臨，失智人口年年攀升，根據統計全球每3秒就新增一名失智者，但民眾普遍對失智症認識不足，存有不少錯誤迷思。台灣失智症協會賴德仁理事長指出：「有些人以為失智症是屬於老年人的專利，其實不對！因為全球估計45歲到65歲，約有千分之一的人罹患年輕型失智症；第二，失智症並不像過去所謂的老年癡呆，整個人沒辦法動、沒辦法講話，躺在床上什麼事都沒辦法做；第三，大家認為失智患者無法工作、無法社會參與，但其實失智者，尤其極輕度的，是可以走出來，還是可以做到原來可以做的事情。」



▲台灣失智症協會賴德仁理事長認為，民眾普遍對失智症存有迷思。（圖／記者吳杰澄攝）

目前台灣有超過28萬名失智者，其中6成以上沒有肢體失能，或是僅有輕度失能，可在少許的協助下參與社區活動，保有精采生活，因此加速布建失智友善社區，也成為中央、地方，以及民間組織的當務之急。「在失智友善社區裡面的人能夠瞭解、能夠對失智者做出正確的反應，看到疑似失智或覺得他可能有一些問題，我們會關懷他幫助他解決問題；第二個就是這個環境，必須是要失智者，甚至連一般的高齡者，其實都可以在這個環境中安全地生活。」 國健署社區健康組長吳建遠期待，109年22縣市至少都能建置1處失智友善社區，並逐步擴展到每一鄉鎮市。



▲國健署社區健康組長吳建遠盼政府民間攜手共創失智友善台灣。（圖／記者吳杰澄攝）

臺中市政府衛生局局長曾梓展表示，中央政府的失智友善活動，也需要地方政府熱情響應，因此非常榮幸台中能一同響應！目前台中市已建置8個失智共同照護中心、28個失智社區服務據點，及34個日間照顧中心，支持失智症家庭在社區中生活。



▲國健署社區健康組長吳建遠(左起)、 失智友善推廣大使蘇惠美、臺中市政府衛生局局長曾梓展，以及台灣失智症協會賴德仁理事長，出席打破迷思台中限定展。（圖／記者吳杰澄攝）

為了轉翻大眾對失智症的刻板印象，衛生福利部國民健康署，率領各縣市衛生局及民間相關協會，舉辦打破迷思全台巡迴展，6位失智創作者 6種不同主題風格的故事，展現失智者失智不失志的活躍樣貌，而走過台北、澎湖、台中後，將再南下高雄美麗島站展出，要讓更多人看到，失智者超乎想像的創作力。