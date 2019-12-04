政府創業金給助力　郭鎮銘捨教職創辦鎮鑫科技

▲政府創業金給助力，郭鎮銘(左）捨教職創辦鎮鑫科技。(圖／青年局提供)



記者楊淑媛／桃園報導

現實總是充滿「意外」！桃園市政府青年局指出，曾在中原大學機械系任教的鎮鑫科技創辦人郭鎮銘，任教期間創立「智慧無人系統與載具研究室」，帶領學生團隊參加2016年科技部「創新創業激勵計畫(FITI)」中，在全台114支參賽隊伍脫穎而出，獲得最高榮譽創業傑出獎，取得200萬創業金，而開啟創業路。

青年局說，2017年鎮鑫科技以「使用智慧無人系統進行基礎建物檢測」，拿下第14屆國家新創獎；2019年則以「無人系統建築物檢測」及「無人飛機空中交通管理系統」，摘下在產學界極具代表性的育秀盃金獎及銅獎。

▲▼鎮鑫科技開發「整合性控制系統技術」。(圖／青年局提供)

郭鎮銘表示，身為桃園人，他很高興看到桃園市政府將資源挹注在青創基地，透過新明青創基地的創業輔導及商業媒合資源協助，讓他從一位教學及技術領域的專業人士，轉變為具有商業思維的科技人員，未來將申請國發會創業天使投資方案，並鎖定國家級的加速器-科技部價創計畫，做為未來目標。

鎮鑫科技開發的「整合性控制系統技術」，利用無人機、無人船、無人潛艇等載具，技術人員可在危險場域外，專注於數據及影像的判斷，便可進行快速、安全、準確的檢測，除有效降低檢測成本，也確保檢測人員的安全。

鎮鑫科技今年度亦獲邀參與2019台灣創新技術博覽會、5G智慧城市研討會。另在技術應用方面，目前已成功運用無人船進行台灣水庫水質檢測，成果深獲主管機關肯定，初步計畫持續進行水庫及橋樑檢測，以累積實績及數據，並持續開發新技術，未來希望能將商業模式，擴大運用到國際上。

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