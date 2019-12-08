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蔡英文賴清德連跑6立委參選人場合　允台中加碼發展航太產業

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▲蔡英文、賴清德連跑台中6立委參選人造勢場合。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲蔡英文幫洪慈庸站台造勢。（圖／洪慈庸競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨正副總統參選人蔡英文、賴清德2人分進合擊，8日在台中市分別出席6、2個立委參選人的造勢場合，其中在何欣純大里競總成立大會上，2人短暫合體，蔡英文除了再次強調政府在幼兒津貼、長照的加倍照顧外，更要將台中發展航太產業中心，因此她拜託鄉親唯有她和台中8席立委當選以及國會過半，政見才能落實。

▲蔡英文、賴清德連跑台中6立委參選人造勢場合。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲洪慈庸大雅競總成立，吸引約3千人到場。　

蔡英文今天下午從3點至晚間8點，在台中市連跑6場立委參選人造勢活動，包括洪慈庸大雅競總成立、莊競程陪同主持北區城隍廟揭匾儀式、何欣純大里競總成立、張廖萬堅陪同到南屯萬和宮參拜、陳柏惟烏日競總成立及豐原團結晚會，賴清德也出席何欣純和陳柏惟競總成立大會，2人在大里合體同台。

▲蔡英文、賴清德連跑台中6立委參選人造勢場合。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲蔡英文致贈廟方匾額，並幫莊競程站台。（圖／莊競程競總提供）

洪慈庸大雅競總成立約有2千名鄉親到場，蔡英文表示，這一區民調呈現黃金交叉，洪慈庸已經領先，洪慈庸不只促進軍中人權的改善，對空污、教育、交通，都交出很亮眼的成績單，而且對國家主權、安全立場堅定，絕對是捍衛台灣民主自由的最佳人選，蔡呼籲鄉親朋友持續支持到投票的那一天。

▲蔡英文、賴清德連跑台中6立委參選人造勢場合。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼蔡英文、賴清德在何欣純大里競總成立大會難得同框。（圖／何欣純競總提供）

立法院副院長蔡其昌提到，台灣這一代有責任要守護好、照顧好，讓下一代也能自由選舉、自由投票，像空氣一樣自然；立委管碧玲哽咽替洪站台，她曾在高雄被耳語攻擊「看不到人」，但中央問政、地方服務從不缺席，如今洪也面臨許多人「放毒」重傷；交通部長林佳龍夫人廖婉如則肯定洪慈庸的表現，懇託大家幫忙對抗謠言，也為洪加油打氣。

▲蔡英文、賴清德連跑台中6立委參選人造勢場合。（圖／記者鄧木卿翻攝）

北台中城隍廟建廟1百年，蔡英文南下台中贈送「澤布民安」匾額，並為莊競程站台造勢，吸引近千名群眾到場支持，現場凍蒜聲不斷，蔡表示，明年選舉非常重要，全世界都在看，所以為了維護台灣的民主自由，大家一定要出來投票，台下民眾高呼「一定會」，蔡笑著說，一定要去投喔，有百年城隍廟做見證。

何欣純大里競總大會吸引約3千人到場，蔡英文、賴清德都稱許何是國會小辣椒，很多法案都必須要有她的幫忙，尤其是中小企業，可說是中小企業代言人，蔡接著說，台商返台投資高達7千多億，金額第二多就在台中，台中原本就是精密機械園區，未來將加碼發展航太產業，讓重要衛星零件都在台灣製造，成為亞洲高階製造研發中心。

在長照部份，升級為長照2.0版，預算從原本50億加碼到4百億，讓社會上70%以上的老人都能受到平價的長照服務；在0至6歲小朋友的照顧經費，會從原本2百億，加碼到6百億、1千億，讓小孩快樂成長，讓國家和年輕父母、阿公阿嬤一起養。

陳柏惟烏日競總成立大會上也吸引近3千人到場，蔡英文表示，中國近年來不斷打壓，但她並沒有退讓，一直守護著台灣，中國最擔心台灣內部團結和民主自由，因此大家明年要踴躍出來投票，向世界表達台灣堅持民主自由的決心。

蔡英文和賴清德都非常欽佩陳柏惟選擇挑戰台中最艱困選區的勇氣和決心，蔡希望大家給陳機會，讓他終結家族世襲政治，賴則說，很欣賞陳柏惟在參選高雄市議員時，早就看出韓國瑜提出很多不可行的政見，希望大家讓這個國家好人才能當選，順利移走消波塊。

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