　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南消防前局長陷桃花劫！涉收賄300萬...不服羈押提抗告遭駁回

▲前台南市消防局長李明峯涉嫌收受賄款等貪污案遭台南地院裁定羈押禁見，他不服提出抗告，遭台南高分院駁回。（記者林東良翻攝）

▲前台南市消防局長李明峯涉嫌收受賄款等貪污案遭台南地院裁定羈押禁見，他不服提出抗告，遭台南高分院駁回。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

涉犯貪污治罪條例等罪的前台南市消防局長李明峯，不服台南地院於2024年12月25日裁定羈押並禁止接見、通信而提起抗告，台南高分院1月2日裁定抗告駁回，法官認定李明峯犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串證人之虞，原羈押及禁見裁定並無不當，依法不得再抗告。

台南高分院指出，李明峯於原審法官訊問時，已坦承涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「對於職務上之行為收受賄賂罪」的相關犯罪事實，並有卷內事證可資佐證，犯罪嫌疑重大。該罪法定刑為7年以上有期徒刑，得併科新台幣6000萬元以下罰金，屬5年以上重罪。

裁定理由指出，李明峯於檢察官偵訊初期，曾否認收受相關款項，直到檢方檢附卷證聲請羈押後，才大致坦認犯行，顯示其有心存僥倖、避重就輕之傾向。加上李明峯擔任消防局長長達15年，涉收賄金額達數百萬元，具相當資力可供逃亡使用，存在逃避重罪追訴之高度可能。

法官另指出，李明峯於偵查中供稱，因曾在中央政府服務，擔心遭監聽，即改以他人提供的行動電話聯繫，顯示其在案發時即已有防免偵查的具體作為。檢察官訊問其與相關人士之聯繫方式時，李明峯僅提及行動電話與LINE，刻意未提及Whatsapp，法院認其辯稱並非故意刪除相關通訊內容，尚難採信。

法官認為，本案不法款項來源、捐贈者身分及犯罪細節仍待釐清，相關證人尚未完成傳喚。李明峯亦自承可決定是否接受捐贈，並指示捐贈者與特定公司接洽，顯示其對相關證人身分具有高度掌握，若准予交保或其他替代處分，極易發生滅證、串證情形。

合議庭指出，李明峯所涉貪污犯罪，對社會秩序造成嚴重侵害，基於犯罪危害性及國家刑罰權遂行之公益考量，權衡人身自由受限制的程度後，認為羈押並禁止接見、通信，仍屬確保追訴程序進行的必要手段，亦符合比例原則與羈押最後手段性。法官認為原審裁定認事用法並無違誤，抗告無理由，應予駁回，並不得再抗告。

前台南市消防局長李明峯及楊姓女業者涉嫌收賄300萬貪污案，檢調日前搜索消防局等8處處所，除查扣相關證物，並傳喚李明峯等4名被告、6名證人，檢察官查出李明峯在民間捐贈高壓細水霧幫浦車上，由楊女居中與曾姓業者合作，並涉嫌收取賄款達300多萬元，經聲押李、楊2人獲准。李明峯與楊女從往甚密，早就是公開的秘密，基層獲悉後紛紛表示並不意外，都感嘆「老局長」晚節不保。

李明峯遭檢方指控於任內職務，負責審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁時，涉嫌自2023年起，高壓細水霧幫浦車上，由楊女居中與曾姓業者合作，涉嫌共同收受曾姓消防設備業者給予之金錢賄賂，金額約新台幣3百餘萬元，作為協助曾男承攬民間捐贈消防設備車輛相關案源、取得銷售營收利益，以及送審之消防設備工程資料能順利通過審查等不法對價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

夢到蛇＝生男還是生女？ 謝京穎.書偉雙胞胎性別大公開！

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

雨刷洗錢225億3千萬交保檢方將提抗告

雨刷洗錢225億3千萬交保檢方將提抗告

橋頭地檢署偵辦綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌跨境洗錢案，檢警查出，雨刷幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白鉅額賭資，4年多來洗錢金額高達225億元，不法獲利近2億元，雨刷在今年8月準備離境前遭檢調帶回，羈押至今，而他的唐姓老婆妻子則早一步出國，也被檢方通緝，檢察官近日偵結，將蔡政宜和另一名斐姓核心成員追加起訴，全案移審法院後，法官諭知雨刷以3000萬元交保。對此，橋檢表示不服將提出抗告。

「小英男孩」還有金流待查　北檢不服交保提抗告

「小英男孩」還有金流待查　北檢不服交保提抗告

小英男孩收賄　鄭亦麟跟業者父子交保

小英男孩收賄　鄭亦麟跟業者父子交保

前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保

前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

關鍵字：

收賄羈押禁見李明峯抗告台南高分院駁回

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面