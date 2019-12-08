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響應國際移民日　花蓮「享異市集」展現新住民多元文化

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▲花蓮縣政府為響應國際移民日，舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府為響應國際移民日，舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為響應12月18日國際移民日，8日在花蓮文化創意產業園區舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動，除了邀請縣內各新住民服務據點進行文化表演，同時也有原住民傳統展示服務成果，並設置美味異國料理攤位，讓民眾了解新住民生活文化。

▲花蓮縣政府為響應國際移民日，舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新住民展示美味異國的料理。

徐榛蔚縣長期許縣府以「新住民・馨活力」為目標，把花蓮打造為移民新故鄉。讓選擇來到花蓮居住，成為我們鄰居、朋友、同事，與我們一起生活的新住民，如同在自己家鄉般感到便利而舒服，工作、就醫、就學、身分居留、人身安全各項權益都獲得保障。縣府也會給予最大的協助，希望花蓮能成為大家安定生活的第二個家鄉，也期許縣府、新住民中心和各鄉鎮新住民服務據點能成為姐妹可依靠溫暖的娘家。

▲花蓮縣政府為響應國際移民日，舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼多國新住民傳統舞蹈表演。

「享異市集」活動精彩繽紛，結合各族群表演，首先由移工樂團揭開序幕，接下來邀請多國傳統舞蹈表演，提供新住民在舞台上展現自信與風采，最後由原住民團體為活動畫下完美的落幕，不論是原住民、來住民及新住民都生根在地，認真的展現自我。現場民眾彷彿置身異地，體驗各國文化的原味風貌。

▲花蓮縣政府為響應國際移民日，舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

值得一提的是現場新住民姊妹也帶來家鄉味的異國美食，讓民眾實地品嘗各國美食料理，為活動增添許多趣味。現場亦設有福利諮詢台，新住民可利用機會諮詢與自身權益相關問題。

▲花蓮縣政府為響應國際移民日，舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

市集活動最後舉辦「燦爛新女力-新住民影像分享會」，透過縣內新住民與國人自製的紀錄片，看見新住民在台的生活，如何透過相互的協助，扎根花蓮，共創美好的生活，也藉影像激勵更多的新住民在困境中努力，讓社會大眾也得以更能了解新住民的處境。

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