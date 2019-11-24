與新住民媽媽談教育　李佳芬：語言政策決定國家未來方向

▲李佳芬和新住民媽媽暢談國際教育的重要性。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬24日下午6點半抵達國民黨台中市黨部，和現場50多名新住民媽媽們暢談教育，李再次呼應韓所提的學貸免息，以及大學生出國當交換生的政見，她說，東南亞國家的英文化已如子彈般快速成長，台灣已落後太多，她也強調，語言教育決定國家未來方向。

李佳芬傍晚在立委林麗嬋、市黨部主委顏文正等人陪同下，抵達國民黨台中市黨部，她希望在座媽媽們，好好在家教導小孩母語，媽媽就是最好的老師，除了學習母語，也會學習英文，與國際接軌，因此她再次呼應韓國瑜所提政見，就是讓大學和研究所學生，出國當1年交換生，這對孩子的開拓視野、解決問題、結交朋友、適應環境都有莫大的幫助。

她以東南亞國家為例，越南、泰國和印尼等國家在學習英文上都有如子彈般飛快的成長，反觀台灣還在原地踏步，她認為，一個國家的語言教育政策，會決定未來發展方向，這也就是為什麼所有政黨都要把持、控制教育的主因。

▲李佳芬和50多名新住民媽媽分享教育理念。（圖／記者鄧木卿攝）

除了注重語言，提高國家競爭力之外，閱讀也是重要一環，李佳芬說，台灣的中文學習都太貧乏，一本國文課本的課文在16課至18課之間，別的國家都超過台灣一倍以上，台灣經常在比賽小朋友念多少本書，卻沒有比賽誰念得比較透徹。

最後，李佳芬以在高雄為例，很多大學生每月生活費加上房租都逾萬元，在經濟都有點困難情況下，如何向學生要求說，他是國家未來棟梁，因此一旦韓國瑜當選總統，一定落實學貸免息政見，讓更多學生能專心求學。

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