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故鄉心、台灣情　新住民歡度聖誕佳節

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▲統一企業慈善事業基金會，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲統一企業慈善事業基金會，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統一企業慈善事業基金會長期關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，結合19個贊助團體，提前於12月7日，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。

▲統一企業慈善事業基金會，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲統一企業慈善事業基金會，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統一企業慈善事業基金會長年贊助社區長輩共餐、偏鄉學校學童營養專案、才藝班、課輔班和獎助學金等。今年聖誕節特結合集團內部之統一企業公司、統一超商、統一職棒、統一證券、統昶行銷、南台科技大學等六家企業，以及攜手鮮緹手作工坊、米蘭時尚髮型、向陽牙醫聯合診所、暖時逸旅、新心相印舞導團、救國團臺南市安平區團委會、社團法人國際麗麗微沙雅休閒發展協會…等13家異單位，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。

▲統一企業慈善事業基金會，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動廣邀統一企業慈善事業基金會長期贊助之才藝培力學校、課輔班和偏鄉學童營養專案學校之新住民家庭共約400人參加。這些新住民來自越南、印尼、大陸、美國、菲律賓、泰國及柬埔寨等7個國家，活動規劃一連串新住民相關之美食與服飾攤位、闖關遊戲及文化體驗活動，讓新住民家庭之學童及其母親可以在台灣回味原國籍之特色文化、美食與服飾，並期在歡樂中感受台灣社會處處充滿愛與關懷。

▲統一企業慈善事業基金會，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲統一企業慈善事業基金會，在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心、台灣情，新住民聖誕PARTY｣公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統一企業慈善事業基金會凃忠正總幹事表示，基金會秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，與落實關懷弱勢族群的公益政策，鼓勵同仁在工作之餘投身社會服務，傳達企業對於這些居住在偏鄉地區的新住民家庭的關切，並藉此拋磚引玉，以喚起社會大眾多關懷這些台灣新住民媽媽與學童，並展現台灣對新住民的文化包容。

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