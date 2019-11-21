有重賞！檢舉獎金千萬　移民署結合桃檢向新住民宣導反賄

▲移民署結合桃檢，向新住民宣導反賄。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，檢舉賄選可拿千萬獎金！移民署北區事務大隊桃園市服務站21日、邀集桃園市40多個服務新住民的單位及社團，召開「新住民關懷網絡會議」，邀請桃園地檢署檢察官曾柏涵到場進行反賄選宣導。曾柏涵除說明「反賄五部曲」，並指出檢舉賄選最高可獲千萬獎金，籲新住民一起反賄拿獎金。

▲移民署結合桃檢，向新住民宣導反賄。（圖／移民署桃園站提供）

曾柏涵首先介紹賄選型態，並說明「反賄五部曲」，就是「接」接近賄選候選人；「保」保存賄選證據；「打」撥打檢舉電話；「訴」起訴就領1/4獎金；「搞定」判決有罪確定，領取全額獎金。

▲新住民關懷網絡會議中，邀請桃檢檢察官曾柏涵進行反賄選宣導。（圖／移民署桃園站提供）

另重申檢舉賄選，總統、副總統選舉部分，最高可領取1,500萬元，立委選舉部分則有1,000萬元的檢舉獎金。會中也播放地檢署特別為此次選舉所拍攝之「查賄HERO」宣導短片，並以有獎徵答方式，加深反賄選觀念，互動熱絡並呼籲大家一起「學不賄」、拒絕賄選。

▲舉手齊聲宣誓向賄選宣戰。（圖／移民署桃園站提供）

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，目前桃園市新住民人數已逾6萬人，每年取得身分證成為首投族的新住民人數不斷增加，為避免新住民因不諳法令及文化差異等因素而成為賄選對象，今年「新住民關懷網絡會議」特別與桃園地檢署合作宣導「不買票、不賣票」的反賄選觀念，鼓勵新住民朋友珍惜手中寶貴選票，並踴躍向服務站舉報疑似賄選的違法行為，以共同維護選舉公正、公平，檢舉獎金最高1,500萬元。同時呼籲新住民朋友如有發現有疑似賄選行為，請立即撥打桃園市服務站檢舉專線03-3310409，共同維護臺灣民主法治的核心價值。

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