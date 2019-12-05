失明小臘腸犬寒風中走失無助徘徊　暖警：不怕！我們帶你回家

▲失明的黑色小臘腸日前在寒風中走失，蜷曲身子在超商前的花圃瑟瑟發抖，令人不捨。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

近年毒殺、虐待貓狗事件頻傳，令人心寒，但台中市第五警分局日前接獲善心民眾報案，稱北屯區昌平路上有一隻狗在路上亂竄，因擔心狗狗安危也怕影響交通，遂請警方協助。警到場後，看見一隻黑色臘腸犬在寒風中蜷曲著身體，在某超商前的花圃冷得瑟瑟發抖，警近看發現牠竟已失明，於是將牠抱起，並沿街詢問是否有人飼養，幸好最後成功找到狗主人，讓小臘腸平安回家。

台中市第五警分局四平派出所表示，所內警員洪偉程、林志豪於日前接獲民眾報案，指北屯區昌平路上，有一隻臘腸犬在馬路上四處亂竄，除擔心狗狗安危，也恐影響行車安全，2員獲報後立即前往查看。

警到場後四處查看報案所描述的犬隻，最後發現一隻黑色臘腸犬趴在某超商前的花圃，身體因天氣寒冷而綣曲且發抖，令人不捨，近看後發現牠是一隻失明的臘腸犬，研判應是找不到回家的路才在路上徘迴，進而影響到交通。2警員見狀立刻將小臘腸抱起，並沿街詢問是否有人飼養或有無認識狗狗主人的人。

正當員警苦惱著該如何找尋這隻小臘腸失主的線索時，一旁突然有攤販向警表示，他好像隱約認出這隻小臘腸，該攤販表示，這隻臘腸犬好像常常與主人出沒在巷子內，隨後便熱心指引員警前往向內協尋，最後成功在巷子裡找到臘腸犬的主人王姓男子。

▲台中第五警分局獲報後成功將失明的小臘腸帶回主人王男身邊，王男相當感謝員警。

王男向警方表示，這隻失明的臘腸犬他已飼養多年，已經是家中不可或缺的一份子，沒想到牠趁著自己不注意時偷跑出家門，他相當慌張，因狗兒年歲已大又加上失明，很擔心會發生意外。還好最後看到員警雙手環抱著狗狗前來，心中大石終於解放，非常感謝員警的協助，讓情同家人的小臘腸能與他們團圓。

第五警分局提醒，家中寵物有時會有偷溜出門的情況，為了怕心愛的寵物走失，最好能掛上識別或聯絡方式的項鍊，這樣警方在協尋時才能快速的幫走失的寵物送到家，也讓主人能安心。

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