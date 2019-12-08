3萬人口來了5千人　蔡其昌外埔造勢大爆滿！陳建仁讚「最強立委」

▲副總統陳建仁站台拉票，稱蔡其昌是最強立委。（圖／蔡其昌競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第1選區尋求3連霸的立法院副院長蔡其昌，8日成立外埔後援會，人口僅有3萬的外埔竟湧入近5千人，聲勢驚人，副總統陳建仁站台讚揚蔡其昌是「最強立委」，地方建設沒停過，服務不分藍綠，在國會表現也沒讓鄉親漏氣，期盼鄉親繼續支持蔡其昌。

▲蔡其昌外埔造勢大會，吸引近5千人到場。

陳建仁致詞強調，蔡英文總統這些年來，除了育兒津貼加碼補助、長照預算從50億增加到4百億、3萬以下免繳稅等減稅政策外，也因為有蔡其昌副院長領軍支持，讓政策推動逐漸看到成果，這是蔡英文總統與蔡其昌副院長的共同努力，期盼「房子蓋一半、師傅不能換！」，拜託海線鄉親繼續支持蔡英文、蔡其昌連任。

蔡其昌演講時，先感謝海線鄉親過去的支持，這4年來，他1天都當3天用，無論是提高海線自來水管線普及率，打造一個又一個公園綠地，改善外埔山坡地坍塌等，建設成果看得見，他還強調，向蔡英文總統反應很多問題，不論是一例一休的爭議，還是農民朋友產銷問題、台商返鄉問題，都看到蔡政府的調整與成果，希望大家繼續支持蔡英文、蔡其昌，政黨票支持民進黨，讓國會過半，下架親中政黨。

在地的議員施志昌則讚賞蔡其昌是「國會戰將」，常常上午跟蔡其昌會勘完，下午就在電視上看到蔡在立法院主持議事，南北奔波為鄉親爭取非常多的建設，今天看到外埔人站出來，就是對蔡其昌最大的肯定。

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