鄭宏輝和小孩玩泡泡　幕僚少女心爆發：你像《庫洛魔法使》的小櫻！

▲鄭宏輝和小朋友玩得很開心。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝抓緊假日時光，參加國際青商會舉辦的「神奇遊樂園」活動，並邀請新竹市長林智堅一同前往。他笑說，在活動上和孩子一起玩泡泡，被拍下這張暖男的照片，「沒想到幕僚少女心爆發，說我比較像《庫洛魔法使》的小櫻⋯」

鄭宏輝在臉書發文說，「養樂多」代表了他快樂的童年記憶與母親的愛，因此這次親子活動，與林智堅請到在地藝術家親自帶領大小朋友，利用養樂多瓶製成河馬、老虎、大象等動物，打造出乘載新竹人美好童年回憶的新竹市立動物園，也表示未來兩人將攜手為孩子打造幸福美好的兒童城市。

▼鄭宏輝被幕僚說像是《庫洛魔法使》的「小櫻」。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

▼鄭宏輝和林智堅專心研究用養樂多瓶做成的動物。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

鄭宏輝表示，選舉造勢不一定都要喊聲、汽笛聲，也可以是孩子的歡笑聲；這幾年選舉文化不斷改變，不同傳統造勢，辦親子活動不只能營造歡樂氛圍，降低政治的距離感，還能近距離接收民眾的心聲。他指出，近日不斷推出政策記者會，以實力與實際的政策牛肉來比拼，營造正面、陽光的選舉文化。

鄭宏輝說，「輝熊愛玩俱樂部」從夏天陪伴大家到冬天，辦了很多給孩子的活動，不僅邀請好玩的劇團巡迴大街小巷，演出多部精彩的劇碼，也推出樂高、攀岩、萬聖節大遊行等親子活動，「輝熊把拔」也陪伴孩子度過許多美好的時光，打造正面陽光的選舉文化。

鄭宏輝也解釋對養樂多的感情，「我是勞工子弟，小時候媽媽開一間小雜貨店，貼補家用。巷子裡的雜貨店一直是人來人往的地方，我常聽到也看到，每個人的生活上都有不同的難題。每天雜貨店休息之後，媽媽總會給我一瓶養樂多，養樂多的滋味是我童年最深的記憶。」

▲▼鄭宏輝和林智堅出席「神奇遊樂園」活動。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）