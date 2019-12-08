人妻年輕時好賭…慘賠夫1棟房！她罹癌後向3兒討扶養費　法官不領情

▲楊男獨自撫養3名孩子長大，現在前妻老了需要錢，就開始向子女攀關係索討扶養費。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台南報導

林姓女子與楊姓男子婚後育有3名子女，雙方後來因個性不合離婚。林女表示，離婚初期都有與子女連絡，現在已年邁無勞動力，還要定期回診服藥，單靠每月老人年金根本不夠生活，因此決定向3名子女申請撫養費。法官審理後發現林女年輕好賭，從未負起照顧小孩的責任，駁回她申請，子女無須給付扶養費。仍可上訴。

▲林女過去成天賭博揮霍，現在身體出狀況無工作能力，竟將腦筋動到孩子身上，要求他們給付扶養費。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

據判決，林女與楊男原為夫妻，2人育有3名子女，1985年時因個性不合決定離婚。林女法庭上主張，小孩出生後都由她照料，離婚初期仍有與子女連絡，但她年紀越來越大已無勞動力，又罹患大腸癌需定期回診服藥，現在光靠每月老人年金的7400元根本無法應付生活，困頓之餘，她決定向子女申請扶養費，在斟酌台南市人均月開銷後，聲請要求子女3人每月應各再給她6381元。

子女們於法庭上坦言，3人從小由爸爸拉拔長大，媽媽並沒有盡過照顧義務，請求法官駁回聲請，他們不願支付扶養費。而林女前夫楊男也出庭作證表示，在2人離婚前林女成天賭博不顧小孩，離婚後也不曾拿錢出來養孩子，更不用說回家看孩子了，另他當初還賣掉了一棟房子幫林女還完債務才與她離婚。

法官審酌，林女在小孩年幼時未負起照顧義務就算了，現在還回頭要求給付扶養費，明顯有失公平，對此駁回林女扶養費聲請，免除子女3人對林女的扶養義務。全案仍可上訴。

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