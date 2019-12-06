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2年就癢！偷吃年收180萬酒店女公關！正宮月領4萬贍養費…再向小三求償百萬

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▲婚外情（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲年薪180萬的游姓酒店女公關明知同事周男已為人夫，4月至6月時還與他在住處及飯店多次發生關係。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

年薪180萬的游姓酒店女公關明知同事周姓男子已為人夫，4月至6月時還與周男在住處及飯店激戰多回。周男婚外情曝光後，周妻憤怒與夫離婚並向游女提告求償100萬，雖游女隨後急忙向正宮道歉，解釋2人僅是朋友，但她也坦承確實有與周男發生性行為。新北地院審理完判游女須賠償周妻50萬元。全案仍可上訴。

據判決，周男與妻子2017年10月結婚，婚後育有1子，不料婚姻才走不到2年，今（2019）年4月至6月間周男就出軌與公司同事游女擦出愛火，2人不時會相約住處及飯店開房激戰。周妻在知道先生外遇後氣得與他離婚，游女雖急忙出面向正宮道歉，傳送「我真的很對不起」、「我不想傷害任何人也包括你！我知道這是一段不該發生的」等訊息，但周妻仍不領情，決定向游女提告，求償100萬精神撫慰金。

法院審理時，游女坦承與周男發生多次關係，但她辯稱，因過去不知周男有婚姻家庭所以才會越界出軌，但自從她知道周男有妻小後，有迅速與他退回朋友關係，也有明確向他表示不能再有親密互動，還會不時提醒周男要常回家陪老婆，不過由於周男不願斷開聯繫，2人才會於5月23日凌晨再次相約飲酒，又在酒精催化下發生了關係，對此，她深深感到懊悔與抱歉。

法官審酌，游女與周男確實有超越一般朋友關係的不正常往來，在考量雙方經濟狀況後，因周妻目前無工作，生活依靠前夫每月4萬元的贍養費，但名下多筆房地產，而游女從事酒店公關工作，年收入約180 萬元，認為周妻原先要求的精神撫慰金過高，應以賠償50萬較為適當。全案仍可上訴。

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