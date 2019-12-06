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SK董事長崔泰源外遇要離婚　妻提700萬撫慰金、分350億元股權

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▲ Nabi藝術中心館長盧素英決定放下30年婚姻，向丈夫崔泰源提出3億韓元撫慰金。（圖／翻攝自富比士官網、維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

南韓第3大財閥「SK集團」董事長崔泰源的妻子盧素英，4日正式提出離婚訴訟，除了要求崔泰源支付3億韓元撫慰金（約新台幣768萬元）作為精神損失賠償外，同時也主張分割財產，希望能分到崔泰源持有SK集團股票的42.29%。

根據《中央日報》報導，崔泰源與盧素英的婚姻因第三者介入破碎後，崔泰源隨即在2017年向首爾家庭法院提交離婚調解申請。面對離婚訴訟，盧素英2年多來一直堅持「守護家庭」的信念，不過她4日卻突然在臉書上發文表示，自己現在的態度已經有所轉變，打算正式放下這段婚姻。

盧素英提到，「即使受盡屈辱，我依然懷抱著一線希望，等待光明到來，不過如今，希望已經完全消失殆盡。正好現在大女兒已經結婚了，小女兒也唸到大學畢業，我覺得是時候該鬆開手，讓丈夫去追尋他一直朝思暮想的那種『幸福』了。」

盧素英當天向法院提起了離婚訴訟反訴，她表示，崔泰源在外遇後，馬上就想透過離婚訴訟，來把自己從家庭抽離，作為精神損失賠償，她要求崔泰源必須給予她3億韓元的撫慰金。

除此之外，崔泰源目前持有SK集團18.4%的股份，也就是1297萬5427股股票，如今盧素英也要求財產分割，希望分走崔泰源股份中的42.29%，相當於548萬7327股。如果依照4日當天SK股票的收盤價來看，那麼價值超過1.38兆韓元（約新台幣353.4億元）。


▲ SK集團董事長崔泰源2017年向法院提交離婚協調 。（圖／路透）

據了解，今年58歲的盧素英是Nabi藝術中心館長，也是南韓前總統盧泰愚的女兒。1988年，她在父親就任總統的同年與崔泰源結婚，婚後育有1子2女。

就在2015年，崔泰源在一封文件中向媒體自爆，自己在外早有小三，還生下1名女兒，接著在2017年向法院提交離婚協調，決定結束與盧素英近30年的婚姻，全案於2018年2月正式進入離婚訴訟程序。

雙方就離婚達成共識後，接下來法院會考慮兩人的結婚時間，以及對財產的貢獻程度，來決定撫慰金數目與財產分割比例，不過最終的判決結果目前仍屬未知數。

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