賞花限定！新北銀河社區「波斯菊」綻放　一窺農村多樣生態環境

▲ 新北銀河社區「波斯菊」綻放，一窺農村多樣生態環境。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋冬之際，新北市銀河社區在休耕期間，灑下波斯菊種子作為綠肥，現已百花齊放為整片波斯菊花海，花朵有紫有粉，滿布在水梯田中搖曳生姿，讓民眾在秋冬時節也能享有賞花情趣，同時社區也舉辦兩場導覽活動，邀民眾一同體驗豐富的生態之旅。

農業局表示，新北市銀河社區今年嘗試於農地休耕期種植波斯菊，有別於常見的平原花海景觀，銀河社區的花朵綻放於水梯田間，為社區提供了美不勝收的花海景觀。秋冬之際為農地休耕期，農民為了使田地休養生息，會選在休耕期間栽種綠肥植物，藉以改善酸化的土質，而波斯菊是其中常見的綠肥植物之一。

農業局說，在銀河社區的水梯田中，大片的波斯菊已齊放成花海，繽紛的花朵與湛藍的天空，互相輝映形成一幅療癒的美景，已經吸引不少花迷前往拍照打卡，社區居民更計畫往後，於不同時節種植不同花種，期望替田園風光增添不同的色彩。

▲ 新北銀河社區「波斯菊」綻放，來訪遊客漫步在水梯田花海間。

此外，銀河社區也舉辦各式導覽活動：預計於12月11日辦理水梯田夜間生態導覽活動，由螢火蟲專家陳燦榮老師帶領大家深入水梯田，找尋黃緣螢、盤谷蟾蜍等生物的蹤跡，一窺農村多樣的生態環境。

另外，12月14日辦理冬季生態導覽，邀民眾一同深入銀河越嶺登山步道，步道因緊鄰楣子寮溪，沿途生態豐富，林相蓊鬱，當日也可品嘗美味餐點及體驗手做DIY。兩場活動名額皆有限，詳情請洽新北市銀河生態保育協會網站或洽0921-849205林立岡總幹事。

新店銀河社區在2015年正式通過農村再生計畫，為新北市的農村再生社區之一。社區長年致力於發展生態旅遊，在新北市政府農業局的輔導之下，建置生態旅遊集合點，就坐落於波斯菊花海旁，同時社區內也有的銀河洞瀑布以及遠近馳名的山徑「銀河洞越嶺步道」，也時常舉辦生態導覽活動，歡迎遊客時常來銀河社區走訪。



農業局長李玟表示，秋冬時節的波斯菊花海有助於農地復甦，待春耕之際花海將化為綠肥滋養土地，邀請遊客趁著花開繽紛之際，到新北漫遊銀河社區，體驗農村假日時光。

「時間對我們來說完全沒用！」