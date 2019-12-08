返鄉投票列車募資破250萬！青年喊幫3500人回家為台灣做出選擇

▲青年們宣布「民主返鄉列車」募資計畫，突破250萬元。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣青年民主協會發起「回家以後-2020 青年民主返鄉列車」募資計畫，要讓全台青年能夠以較便宜票價返鄉投票。學生們今（8日）在台北車站宣布，募資不到25小時突破100萬元，截至目前突破250萬元，再次呼籲所有年輕人不管政治立場如何，都要回家投票，別讓自己的冷漠造成難以生存的世界。

青民協和台灣學生聯合會合作，串聯近60所大專院校學生會，透過群眾募資，讓在外地求學、工作青年，能夠以較便宜票價返鄉投票。青民協秘書長張育萌憂心說，從2008至2016總統大選以來，青年投票率都很低，歸咎原因是台灣選制長久以來對年輕人並不公平所造成。

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▲中選會統計，2020總統大選首投族高達118萬人。（圖／記者許展溢攝）



根據中選會統計，2020總統大選首投族高達118萬人，20到35歲的台灣人口將近500萬人，超過整體選民的四分之一，張育萌指出，這些年輕人心裡或許已有理想人選，卻因離家求學、就業等狀況，在台灣低薪與過勞的社會，受限經濟，無法在投票日當天往返家鄉。

青民協統計，截至目前為止，募資金額已突破250萬，近5000人加入募資計畫。張育萌表示，已向旅行社及客運公司洽談，預計再提供客運夜車及本島和離島地區往來的班機補助，讓不同需求的青年都能透過計畫返鄉投票，至少這次整個計畫要將3500位青年從各地送回家鄉，在2020投下自己的一票。

▲台學聯理事長陳佑維認為，不管政治立場如何，都務必回家投票。（圖／記者許展溢攝）



台學聯理事長陳佑維表示，雖然計畫可以送3000名以上大學生回家，但事實上，還有100萬名大學生還在猶豫要不要返鄉投票，必須呼籲全台大專校院的青年學生，不管政治立場如何，都務必回家投票，別讓自己的政治冷漠，造就難以生存的世界。

東華大學學生會會長許冠澤無奈提到，花蓮因地理位置，平常例假日台鐵的車票就供不應求，加上明年大選剛好是學期結束，座位更會搶破頭，因此非常支持返鄉列車提供較便宜，又不用辛苦搶票的方式回家投票，也同時讓青年的聲音能夠在選舉上被聽到。

▲▼青年一起喊出「1月11日回家投票」，為台灣做出選擇。（圖／記者許展溢攝）



中正大學學生會會長呂建璋表示，很多人因為「太遙遠」無法參與真正想關心的事務，他舉自己為例，為出席今天記者會，昨天就必須來到台北住宿準備，這個狀況其實反映南部離大選太遠了，缺少很多直接了解各候選人與各項議題的機會，因此喪失了很多的管道參與政治討論，但南部青年和其他大學學生一樣擁有關鍵的一票。

青民協、台學聯及各大專校院學生會代表最後將投票章標誌貼到台灣地圖上各縣市，一起喊出「1月11日回家投票」，回家以後，為台灣做出選擇。