蔡英文答題有讀稿機？　青年論壇PO照澄清：這是計時器！韓國瑜也有

▲台灣青年民主協會發聲明澄清。（圖／翻攝台灣青年民主協會FB）



記者呂欣玫／綜合報導

由台灣青年民主協會主辦之「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜4日起接連出席。不過，網路上卻流傳台灣青年民主協會於蔡英文場次面舞臺右側處架設「讀稿機」，對此，台灣青年民主協會6日澄清，「這是計時器，不是讀稿機！」



台灣青年民主協會表示，為使論壇流程順利進行，本會設定總統候選人於申論、回答問題、回應查核結果、結論時，分別有15分、3分30秒、3分、5分的發言時間，故本會於面向觀眾、面向候選人處「各架設一組計時器」，提示總統候選人剩餘時間，如兩張側拍照片中清晰可見。蔡英文場次、韓國瑜場次皆比照辦理，6日晚間即將舉行的宋楚瑜場次亦然。



台灣青年民主協會指出，5日舉辦之韓國瑜場次，為減少電路佈線對動線影響，將面向候選人之計時器移至舞臺階內側，「因此相較蔡英文場次，韓國瑜場次於直播攝影角度中，計時器較不明顯。」惟網路留言藉擷取直播畫面影射個別總統候選人架設讀稿機一事，已嚴重影響本會辦理「青聽我們說—2020總統大選青年論壇」之公正性，更促成虛假訊息流通，本會秉持良知及主辦責任，特此澄清。

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