她見人魔網友消失5天　沿街垃圾桶挖出「被肢解屍塊」母崩潰秀最後位置訊息！

▲女子出面見網友卻遭到分屍沿街丟棄。（圖／翻攝自ibahiavu下同）

記者陳亭伃／綜合報導

西班牙一名25歲女子在約會網站上遇到一名男子，兩人相談甚歡後約見面，之後隨即發生關係，然而女子的家人過了幾日聯繫不上，因此報警。警方根據女子的通聯記錄找到與他見面的男網友，才得知女子早已被分屍成多塊，並丟到不同街道的垃圾桶內，警方調查男方身分，竟是哥倫比亞的一名毒販。

根據英國《太陽報》報導，25歲的瑪爾塔（Marta Calvo Buron）認識了37歲的帕爾瑪（Jorge Ignacio Palma），兩人認識聊天後不久，就相約到帕爾瑪的家中見面。瑪爾塔的家人過了5天都聯繫不上她，於是決定報警，警方調查，兩人在約會網站上認識，且出現多次煽情對話，於是循線找到帕爾瑪。

瑪爾塔的母親表示，女兒在抵達帕爾瑪住處時，還曾發送自己的位置給她，避免發生危險，但之後就沒有收到女兒的訊息。帕爾瑪在警方上門時表示，瑪爾塔確實已經死亡，但是因為在性愛的過程中身體不適，且還服用古柯鹼死亡。但經過帕爾瑪住家附近的監視器發現，在案發當完，帕爾瑪扛著多個大型塑膠袋，沿著街口丟棄。

警方隨即要求當地衛生單位停止收取垃圾箱的垃圾，並開始著手調查。事後發現，帕爾瑪將瑪爾塔殺害後，切割成多塊裝進垃圾袋，並且沿街丟到垃圾桶以免被發現，甚至在女方生前還曾暴力毆打對方。此外，檢警也發現，帕爾瑪是西班牙一名被通報死亡的妓女的最後一名客戶，目前已經一併列入調查。

▲瑪爾塔發送位置給母親後就消失。