反送中港警監督報告　12月底前遞交林鄭月娥

▲香港監警會報告月底出爐。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

本報訊

香港政府修訂《逃犯條例》引發的街頭抗爭，已持續超過5個月，由於警方執法手段惹來外界爭議，監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方數月以來的行動。消息指，監警會撰寫首段研究範圍報告進度，已進入「最後階段」，有望在12月底前、聖誕節前後向行政長官遞交報告。

當中涵蓋由6月9日起的大型公眾活動。而日期較前的事件，例如七一前發生的衝突，由於監警會有更多時間調查，報告亦會較詳盡。綜合而言，投訴最多涉及「疏忽職守」，其他亦有「行為不當」和「粗言穢語」等。

反對修訂《逃犯條例》引發的示威活動至今仍未平息，屢爆警民衝突。消息指，監警會撰寫報告進度已進入倒數階段，預計最快可於聖誕節前後，即12月底或之前向行政長官林鄭月娥遞交報告，而今次報告亦將與前國務院副總理李克強訪港、而衍生的投訴個案審查報告形式相近。

監警會除了以6月9日至7月2日期間的公眾活動，作為首段研究範圍外，其審視工作亦涵蓋7月2日後的大型公眾活動，包括7月21日和8月31日等日子。據了解，日期較前的事件，由於監警會有更多時間調查，報告將會較為詳盡。

而與反修例相關公眾活動衍生的投訴中，又以「疏忽職守」為主，其他投訴個案亦涉及「行為不當」和「粗言穢語」等。據了解，涉「疏忽職守」投訴內容主要是與7.21元朗白衣人無差別襲擊事件有關，因為當時有大量市民報案及撥打999無人接聽等事宜；反觀鏡頭前血流披面，涉警員「毆打」示威者的投訴則較少。

警員無展示委任證亦為近月社會關注議題，至於會否影響投訴成立，據了解投訴警察課現時所接到的投訴個案，均須確認涉事警員身份，截至目前為止，仍能依賴警員編號以外的佐證，例如執勤時間、日子、地點等，核對警員身份。

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