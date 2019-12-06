法國罷工80萬人上街反退改　教職員：我在拯救每個月數百歐元的養老金

▲法國退休金改革爆發罷工抗議活動，80萬人上街抗議。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

法國巴黎大眾運輸公司工會因為對總統馬克宏（Emmanuel Macron）所提出的退休金改革感到不滿，5日開始進行無限期的罷工活動，交通從地鐵、火車到飛機都被影響，目前已經有超過80萬人在法國100多個城市進行示威遊行，許多地方引發暴力事件，巴黎警方已經逮捕超過70名抗議者。若馬克宏總統沒有做好下一步的對策，1995年的退休金改革罷工恐怕會重新上演。

根據BBC報導，數萬名警察、律師、醫護人員、教職人員和交通工作人員皆投入這場罷工當中，有90%的TGV高速列車和城際列車被取消，16條地鐵路線中，只有其中5條會繼續營運，在航空方面，也已經取消30%的國內航班和30%的短程國際航線。

不只在交通方面受影響，教育方面約有70%的小學教師以及60%的中學老師會參與罷工活動，法國小學教師工會表示，預計會有五分之二的學校會因此關閉。法國總工會（CGT）還表示，抗議工人還封鎖了8間煉油廠中其中7間，可能會造成燃料短缺的問題。罷工活動報發後，也暫時關閉了艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮等知名景點。

▲罷工已在多地區引發暴力事件，70多人被捕。（圖／路透）

法國南特（Nantes）、波爾多（Bordeaux）、雷恩（Rennes）等地也已經出現暴力衝突，警方目前已經逮捕超過70個抗議者。一名土魯斯（Toulouse）的公車司機表示，退休金改革後，如果想要領全額金，他不得不延長工作時間。也有教師也表示，「我們正在避免每個月損失數百歐元的養老金。」

馬克宏的計劃宣稱所有階層能受惠，但事實卻不是如此。從事公共行業的公務員中，剛入社會月薪約只有1600歐元（約台幣5萬4000元），可能要經過10年才會超過2000歐元，因此獲得優待，只從退休前6個月的薪水來計算退休金。但小學教師克洛艾（Chloe）表示，如果退改通過，這些公務員原本每個月可以得到2500歐元退休金，可能大幅縮減到只剩1600歐元，每個月減少將近4成的退休金，對退休人員來說是極大影響。

法國民調顯示，民眾對罷工的支持率為69%，其中，18歲到34歲的年輕人支持率最高，但也有另一項民調指出，有75%的民眾認為改革是必要的，但只有33%的人認為可以實際實施。然而在這場罷工中，退休金最低的農民反而沒有參與這場活動。

抗議活動從2018年底就已經開始出現，當時民眾反對政府大幅提高柴油稅，後來擴大成為對政府經濟政策的不滿。如果馬克宏總統沒有給出民眾滿意的答案，可能會讓1995年的退休金改革罷工重新上演。

▼若政府未給出交代，可能重新上演1995年法國國鐵罷工。（圖／路透）