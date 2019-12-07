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上海青創院三菁英課程結業　勉台青築夢「藝路順風」

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▲▼20191207上海青創院結業式。（圖／青創院滬台交流中心提供）

▲上海青創院EMBA課程結業式，台青學員合影。（圖／青創院滬台交流中心提供）

記者陳政錄／上海報導

為協助台灣青年在上海就業、創業、交流和學習，上海青創院滬台交流中心2016年成立，並陸續開設「EMBA精英商業課程」、「AArt藝術經理人專業課程」、「Elite Go 精英對話」等供青年人才進修。12月7日下午，三課程同日舉辦結業儀式，並安排大師主題分享，讓「海漂」前輩鼓勵台青勇敢逐夢，修習AArt課程的學員更能在藝術的夢想中「藝路順風。」

青創院滬台交流中心2016年在上海徐匯區成立，由台商大隱集團出資，以不募款、不收費的公益方式經營，透過驛站式的辦公室協助台灣青年在上海就業、創業、交流和學習，在EMBA課程舉辦後，2018年進一步邀上海城市藝術博覽會（AArt）入駐，與上海台協連鎖工委會合辦「台灣青年精英培訓計畫」。

▲▼上海青創院滬台交流中心。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海青創院滬台交流中心。（圖／記者陳政錄攝）

Elite Go 項目負責人李卓蕾於結業式上表示，‌‌年輕人內心對美好生活的憧憬，不需要渲染，‌‌甚至不需要過多的標識，只要為他們提供一個平台，就能夠像火山一樣，噴發出強大的力量。‌‌她鼓勵每個人回想跨越海峽，來到這裡的初衷，綻放自己的光和熱。

雅茗天地集團總裁張妙苓17歲踏入職場，並獲得麥當勞全球總裁獎，在職涯中曾屢次放棄外派機會陪伴家人，而後在家人鼓勵下勇敢前進上海。她以自身經驗，在結業式當天勉勵台青，有夢就要去追；同時「態度決定高度」，特別是在遇到困難或挑戰的時候。

▲▼20191207上海青創院結業式。（圖／青創院滬台交流中心提供）

▲雅茗天地集團總裁張妙苓。（圖／青創院滬台交流中心提供）

上海人民美術出版社副總編輯徐明松提到，大陸藝術市場成長迅速，每年藝術品交易規模已排名世界前三，尤其需要專業的藝術經理人才，因此青創院的「AArt藝術經理人專業課程」開設恰逢其時，也將成為促進兩岸藝術、文化交流的平台載體。他更勉勵台青在未來，「藝路順風。」

據了解，青創院最早推出的「EMBA精英商業課程」，主要透過與企業菁英面對面、職場心理課程等，培養商業人才，並了解兩岸產業模式、大陸工商規則；「AArt藝術經理人專業課程」方面，將邁入第三期，順應上海等城市藝術市場發展後，相關人才需求提升，由兩岸三地藝術界專家授課，培養策展、拍賣、提案等能力；「Elite Go 精英對話」則是青創院於2019年起才開設的最新項目，旨在讓學習青年與企業導師對話，感染商業與生活的人生智慧。

▼20191207上海青創院三項菁英課程結業式。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼20191207上海青創院結業式。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼20191207上海青創院結業式。（圖／記者陳政錄攝）

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