長三角大會提「九二共識」　李政宏：2020是兩岸的關鍵戰役

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

年底前陸方最後一場大型涉台活動—「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」今於上海召開，大陸全國台企聯會長李政宏在致詞時，針對2020大選向現場台商喊話。他說，兩岸關係的基礎，是「一個中國原則的九二共識」，在明年的「關鍵戰役」中，希望大家能觀大勢、明大義，做出抉擇。

▲「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」活動於上海召開。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會於2007年成立，是串聯全大陸超過200個台商協會的大型社團組織，李政宏於今年5月上任，成為首位華東地區出身的台企聯會長。他在今天會上致詞時說，「提醒大家，兩岸發展的基礎，是一個中國原則的九二共識。」

李政宏接著直言，明年是兩岸融合發展、美好共融道路上的一場關鍵戰役，希望大家能「觀大勢、明大義」，做出抉擇，一同為中華民族的偉大復興持續奮進。

▲大陸國台辦主任劉結一。

針對台商融入長三角一體化，李政宏也提到，過去台商台企的發展，離不開大陸改革開放、廣大市場帶來的機遇，更有賴於兩岸關係和平發展的好環境，面對近期國際經濟情勢複雜多變，「風景這邊獨好」，在陸方加快科技創新、優化營商環境等政策推動下，台企聯將搭建平台，協助台商搭上戰略方針、挖掘新商機。

有媒體在會後追問李政宏，如何解讀大陸越發頻繁的對台政策舉動，他回應稱，大陸對台政策一直按部就班逐步進行，以11月推出的26條措施來看，是因為去年2月對台31條發布後，在1年多來，大陸持續聽取各方意見，進一步優化完善後的結果，外界不用過度解讀。

「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」是大陸為邀請台商參與長三角一體化戰略，促進兩岸產業融合發展的大型涉台活動，陸方上海市委書記李強、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、國台辦主任劉結一，和台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長、台企聯會長李政宏與潤泰集團總裁尹衍樑、敏實集團董事長秦榮華等，共600餘位大陸中央政府、三省一市代表、台商代表出席，大會中包括嘉賓致詞、台商投資項目簽約、主題演講、各省市專題推介，和於虹橋商務區、G60科創走廊、西虹橋北斗產業園的台商參訪環節。

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