最高破3000元！上海迪士尼調整票價　分四檔次明年6月起實施

▲上海迪士尼樂園票價調整後，最高價超過新台幣3000元。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

號稱「全球最便宜」的上海迪士尼，於昨（6日）宣布新的票價調整方案，這是2016年6月開園以來，第二次進行調整，將於明年6月6日起實施。相較現行票價，最高的「特別高峰日」票價將一口氣調漲超過5%，達到699元人民幣，換算台幣正式突破3000元大關，基礎日票價則維持不變。

上海迪士尼位於浦東新區，是亞洲第三個，也是亞洲最大的迪士尼主題樂園，自2016年開園後，以「全球最便宜的迪士尼」吸引許多亞洲遊客朝聖，其中「創極速光輪」、「七個小矮人礦山車」、「飛越地平線」、「小熊維尼歷險記」、「雷鳴山漂流」、「小飛俠天空奇遇」和「巴斯光年星際營救」等遊樂設施最受歡迎。

▲上海迪士尼遊樂設施深受民眾歡迎。（圖／記者謝璩安攝）

在票價方面，上海迪士尼門票共分為一日票、半日票和年票，額外付費項目則有早享卡、快速通關（FP）和尊享卡三種。根據上海迪士尼昨日公布的最新官方價目表票價調整，主要於一日票的金額和結構上，進行大幅度改革，於2020年6月6日起實施。

按照公布的調整方案，上海迪士尼樂園將在現有「常規日」、「高峰日」、「特別（假期）高峰日」三檔票價外，新增「特別常規日」，涵蓋遊客較多春天大部分日期，以及部分人流較少的周末，價格為499元（人民幣，下同，約合新台幣2160元），而常規日票價不變，仍為399元（新台幣1727元），涵蓋冬季和秋季大部分上班日日期，使得上海迪士尼能夠保持「全球最便宜」的稱號。

▲號稱全球最便宜的上海迪士尼，也將進行開園後第二次票價調整。（圖／記者謝璩安攝）

至於「高峰日」票種，涵蓋夏季大部分日期、部分週末及部分節假日假期，門票價格改為599元（新台幣2593元）；「特別（假期）高峰日」部分，票價也有所調漲，從原先的665元，增加了34元至699元（新台幣3025元），日期包括部分超高客流的法定節假日及其相關調休或假日，以及一些國際性節日。

上海迪士尼公告稱，所有門票仍將為指定日票，僅可在購票時所選定的日期當天使用。兒童（3周歲至11周歲，含3周歲和11周歲；或身高1米以上至1.4米）、老年人（65周歲及以上）和殘障遊客（需提供殘障證明）購買門票時，則將繼續享受約75折的優惠。嬰幼兒（三周歲以下或身高1米及以下）仍可免票入園。

對於全新的調整方案，上海迪士尼樂園表示，這是為了「更好地平衡全年客流」。園方強調，此次新的票務方案中，價格有升有降，也有維持不變的。

值得注意的是，在今年上半年美國、香港迪士尼陸續宣布漲價方案的同時，上海迪士尼反而推出折扣票價，也就是從3月7日起，開售不限日期雙次票，以及在4月中旬開售「下半場」的半日半價票。

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