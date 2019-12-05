端2000億授信額度大餅　陸邀台商「融陸」長三角

▲「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」活動中，舉辦台商投資項目簽約儀式。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

上海市今（5日）舉辦「台商聚力長三角・兩岸共享新機遇」活動，宣布將在兩年內，提供台商500億元（人民幣，下同，約合新台幣2155億）規模的授信額度支持。上海市委書記李強表示，歡迎更多台商來大陸共享發展機遇，鑄就夢想，上海也將繼續推進滬台合作制度化發展。

該活動上午由上海市統戰部長鄭鋼淼主持，陸方上海市委書記李強、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、國台辦主任劉結一，和台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長、台企聯會長李政宏與潤泰集團總裁尹衍樑、敏實集團董事長秦榮華等，共600餘位大陸三省一市代表、台商代表出席。

郭金龍說，面對國際經貿情勢複雜，大陸擴大開放、深化改革的決心更加自信、堅定和務實，相信14億人口的市場需求、4億中等收入群體，可為兩岸企業在應對國際風雲變化時，提供有利支撐。

▲上海市委書記李強。

蕭萬長提到，台商過去二十年在長三角產業鏈扮演重要角色，未來應該先進製造業、現代服務業方面深化合作、優化合理分工模式，共創新局。

劉結一說，大陸將持續推動兩岸就和平發展達成制度性安排，‌‌完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的‌‌制度安排和政策落實。以此「‌‌團結廣大台灣同胞共同反對台獨，‌‌促進統一。‌‌」

▲台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長。

近年大陸力推區域協同發展戰略，邀請台商「融陸」，包括今年中為粵港澳大灣區建設，舉辦「台商一起來 融入大灣區」活動；12月1日，由國務院公布「長江三角洲區域一體化發展發布規劃綱要」，提出目標到2025年，在科創產業、基礎設施、生態環境、公共服務等領域，基本實現一體化發展。

在12月5日於上海市舉辦的「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」活動中，上海市台辦主任李文輝，宣讀「三省一市」台辦共同提出的「促進台商參與長三角一體化高質量發展的共同倡議」，並舉辦台商投資長三角項目簽約儀式，共16個項目，總額453.88億元。鄭鋼淼在儀式後宣布，為吸引台商台企落地長三角，或於現地轉型升級，陸方將在2年內，提供500億元規模的授信額度資金支持。

所謂授信，係指商業銀行向非金融機構客戶直接提供的資金，或者對客戶在有關經濟活動中可能產生的賠償、支付責任做出的保證，包括貸款、貿易融資、票據融資等形式。

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