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提「中國人要幫中國人」　劉結一：團結台胞反台獨、促統一

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▲▼「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」。（圖／記者陳政錄攝）

▲「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」活動在上海召開。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」活動今天在上海市召開，大陸國台辦主任劉結一致詞時表示，‌‌我們要推動兩岸就和平發展達成制度性安排，‌‌完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的‌‌制度安排和政策落實，以此「‌‌團結廣大台灣同胞共同反對台獨，‌‌促進統一。‌‌」

上海、江蘇、浙江、安徽「三省一市」在近年大陸推動區域發展戰略的背景下，施行「長三角一體化」，更因陸方對台工作落實，邀請台商融合發展。國務院12月1日公布「長江三角洲區域一體化發展發布規劃綱要」後，國台辦進一步，與三省一市、兩岸企業家峰會，合辦「台商聚力長三角，兩岸共享新機遇」，並安排考察虹橋商務區等。

▲▼大陸國台辦主任劉結一參加「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦主任劉結一。

劉結一指出，長三角是台商台企，在大陸‌‌長期耕耘、‌‌投資最為集中的區域之一，‌‌為台商台企提供新的機遇、更大的市場。‌‌他說，長三角經濟總量佔全大陸的四分之一，擁有全國‌‌四分之一的雙一流高校、‌‌國家工程研究中心、綜合性國家科學中心等，‌‌每年研發經費支出‌‌和有效發明專利‌‌均佔全國三分之一，為台商台企發展‌‌，提供更加堅實的科技和創新之城。‌‌

他繼續說，當前全球經濟增長放緩，「某些國家高舉貿易保護主義、單邊主義」，對此，大陸堅持穩中求進、推動高質量發展的政策基調，並持續擴大開放。今年前三季，GDP成長率達到6.2%，位居世界前列，營商環境不斷優化。

▲▼「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」。（圖／記者陳政錄攝）

劉結一話鋒一轉，提及日前中共十九屆四中全會中，提出堅持完善「一國兩制」的治理體系，就兩岸和平發展達成制度性安排等。他說，大陸將繼續透過減稅降費、放管服改革等，深化兩岸融合發展的制度性合作，「‌‌團結廣大台灣同胞共同反對台獨，‌‌促進統一。‌‌」

劉結一強調，大陸先後發布的促進兩岸經濟文化交流合作31條措施、26條措施，就是「兩岸一家親、兩岸命運共同體」和「親望親好、中國人要幫中國人」的具體體現。

劉結一重申，‌‌「兩岸關係好，‌‌台灣關係才會好，‌‌台灣才有前途。‌‌」希望廣大台胞秉持民族大義，‌‌以實際行動堅決反對派，‌‌推動兩岸關係和平發展，‌‌推進祖國和平統一進程，‌‌為實現中華民族偉大復興的中國夢作出應有貢獻。

在上午的會議上，陸方由上海市委書記李強、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、大陸國台辦主任劉結一和台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長、大陸全國台企聯總會長李政宏等出席，兩岸三省一市代表、台商共約600人與會。同時，會上還舉辦「台商投資長三角項目簽約儀式」，共有18個項目簽約，總額達453.88億元人民幣，除此之外，陸方還將為台商台企在長三角落地發展，提供500億元人民幣規模的綜合投信總額資金支持。

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