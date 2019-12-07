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上海「返鄉投票」晚會千人響應　「現場一片藍」台商高喊韓國瑜

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▲▼上海台商、台胞組織返鄉投票動員會「兩岸好聲音 共創中國夢」。（圖／記者陳政錄攝）

▲韓粉出席上海台商返鄉投票動員會活動。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

鼓勵大家返鄉投票，上海台商、台胞等今天一口氣組織兩場「返鄉投票動員會」活動，晚會加上下午青年場活動，合計超過千人參加。值得注意的是，雖上海台協發言人李崇章強調，不會鼓勵大家支持特定候選人，但現場明顯「韓粉」居多，Dress Code主題更讓晚會現場宛如一片藍海，不少人高呼「韓國瑜當選」、「下架蔡英文。」

事實上，為鼓勵在大陸打拼的台商、台灣民眾返鄉投票，大陸全國台企聯和各地方台協組織，除了積極爭取兩岸優惠往返票價外，近日包括廈門、上海，和昆山等台商聚集區，都陸續組織各形式的「返鄉投票動員會」活動。

▲▼上海台商、台胞組織返鄉投票動員會「兩岸好聲音 共創中國夢」。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海台商、台胞組織返鄉投票動員會「兩岸好聲音 共創中國夢」。

在7日晚間於上海舉辦的場次中，主辦方為「上海地區協助台胞返台投票服務中心」，主題為「兩岸好聲音 共創中國夢」，由上海台協各區工委會、上海各大學校友會等通知會員，會員還須提供台胞證號、手機號碼、姓名等基本資料做為登記，並安排交通車協助往返地鐵站。

有韓粉特意從上海美蘭湖地鐵站座快三個小時的車前來，他直呼為了韓國瑜「做什麼都值得」，在現場和朋友們一起高呼「韓國瑜當選」、「下架蔡英文。」

李崇章指出，其實每年年底，上海台商、台胞都會有一個聚會，而這次剛好碰到台灣大選，「我們久久一次才能行使自己的權利，當然希望大家好好把握。」但他也強調，台協從來不主動討論個人的政黨傾向，因為大家都「有藍有綠。」

▲▼上海台商、台胞組織返鄉投票動員會「兩岸好聲音 共創中國夢」。（圖／記者陳政錄攝）

被問到台商們會支持哪一個候選人，李崇章認為，「‌‌領導人一定要有遠見，是不是？」要有能力帶領我們越來越好。他強調，‌‌其實對老百姓來說，就是希望能夠過得幸福、快樂、安全，然後有發展的日子，僅此而已。而本次活動取名兩岸好聲音，也寓意著希望台胞的聲音，能被台灣政府聽到。

▲▼上海台協常務副會長、發言人李崇章。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海台協常務副會長、發言人李崇章。

據了解，目前大陸全國台企聯，已於近日向各地台協、校友會等組織，發布「關於2020年『台胞返鄉團購機票』的通知」，傳遞給在大陸生活的台胞、台商。其中，中國國航、東航、南航、海航、廈航、春秋航空、吉祥航空、川航、山行、深航等10家航空公司，提供一次往返機票和綁定2020年春節的兩次往返套票。

以上海地區為例，由東方航空和上海航空承運的航程，一次往返票價為1800元人民幣，兩次往返票價為3600元人民幣，可用在明年1月11日台灣大選，和春節時段。李崇章說，上海地區台胞購票非常踴躍，幾乎已快被搶購一空。

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