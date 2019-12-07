全台首創無人機夜光競賽　64名世界頂尖飛手桃園競技

▲全台首創無人機夜光競賽，世界頂尖飛手桃園競技。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019 國際新創機器人節－TIRTFAI 光速飛競狂飆競速大賽」、7日晚間在桃園市立體育場熱血開賽！來自全球11個國家、24支隊伍共64名頂尖飛手，於全台首創的無人機夜光競賽中，同場競技，在充滿夜光科技感的賽場內，以高超飛技展現光速飛競的極限刺激，帶給觀賽民眾視野的震撼。

▲TIRTFAI 光速飛競狂飆競速大賽，世界頂尖飛手桃園競技。（圖／記者楊淑媛攝）

7日晚間開賽的空中競賽項目，以首創全台夜間飛行競賽最具話題性。主辦單位邀請到64名頂尖飛手同場競技，其中就包含首屆 FAI 世界錦標賽勇奪世界女子冠軍的12歲飛手 Wanraya Wannapong、與排名女子組世界第三的台灣女飛手趙莛宇等菁英隊伍同台飆技。

而在賽道設計上「飛競鬥士聯賽團隊」為台灣首創的夜間飛行競賽打造「LED光速飛行夜間賽道」，現場用大量LED燈光鋪設在場上，佈置而成的立體障礙酷炫場景，無人機夜間閃耀飛行，拖曳出一道道彩光，就像是電影"創"光速戰記，一樣在空中飆速、展現甩尾美技、戰機追逐的畫面真實在眼前上演！

▲蔡逢春長期致力於機器人教育，看到教育的價值。（圖／記者楊淑媛攝）

全力支持「2019 國際新創機器人節」活動的祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春，看到參賽選手都是年輕同學，相當開心與感動表示，祥儀長期致力於機器人教育，由各國參賽選手的參與熱絡，讓他深感祥儀肩負的教育價值。

由經濟部中小企業處、桃園市政府以及祥儀慈善文教基金會共同主辦的「TIRT全能機器人國際邀請賽」，2018年首屆舉辦，有超過13萬人次參與的科技教育盛會，打開台灣孩子的國際視野。因此，今年市府與祥儀再度攜手合作，擴大舉辦為期兩週的國際新創機器人節，是全球唯一結合陸、海、空三大領域之機器人競賽，今年共有超過50項全能機器人分級競賽項目2,300隊隊伍參賽，堪稱機器人奧運盛典！

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