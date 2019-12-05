飛鴿傳書2.0！交大用無人機傳公文　教授笑：哪天也能送外賣　

記者陳凱力／新竹報導

現代版飛鴿傳書！隨著無紙化電子公文推動，文書往來運送機會已經大幅減少，不過少數重要文件仍需親自簽名，國立交通大學資工系師生就突發奇想，以無人機替代「飛鴿」，不管是上下樓還是館與館之間的送件，都讓無人機代勞，交大資工系助理教授陳冠文表示，雖然透過無人機的視覺定位功能，能夠快速達成配送公文的工作，但仍有載重與天氣限制。



▲交大師生利用無人機幫忙送公文。（圖／交大提供，下同）



陳冠文表示，原本是想以無人機彌補監視器的死角問題，作為校園巡邏的幫手，但很可惜，現階段的無人機都有電池續力不足的限制，所以師生們才想，如果能讓無人機在各館間穿梭，每個任務3至5分鐘就能完成，不飛時也能隨時蓄電，那就非常適合，因此才想到利用無人機送公文。

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目前陳冠文將無人機飛行範圍設置在工程三館、圖書館8樓及電資大樓間。陳冠文說，無人機送件雖然方便，但受限於機型，只能載重1公斤以下的公文，也不能用牛皮紙袋或文件夾，只能將文件捲起來，塞進小管子中，否則會影響飛行，除此之外，天氣不好也會影響飛行，因此風速超過6m/s或雨天都要停飛。

▲公文要捲起來放在綠色管子中。



不過交大的無人機很厲害，可以在不受室內沒有GPS的情況下，照樣飛行！陳冠文說，實驗室融合AI研究出「視覺定位」的功能，讓無人機在室內不會因收不到訊號而變「瞎子」。目前交大於工程三館、圖書館8樓及電資大樓陽台均設置無人機專屬停機坪，送達後就會有人過來取件。

系統也利用IoTtalk連結交大的微氣象站，可即時查詢風力、雨量，以判斷目前無人機是否可飛行，陳冠文笑說，未來不止可接受委託送件，若是能改良載重問題及定點收發後，說不定還能替師生外送大排長龍的鬆餅。

▲陳冠文助理教授。

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