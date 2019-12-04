解放軍「最大無人機」雙尾蠍曝光！3000公里外殲滅敵人

▲四川騰登科技公司研發的「TB001」作戰偵察無人機首度公開。（圖／翻攝自新浪軍事）



記者曾羿翔／綜合報導



大陸無人機發展迅速，四川騰登科技公司研發的「TB001」作戰偵察無人機首度公開，外觀號稱是目前最大型，代號「雙尾蠍」又被稱為「TW328」。據了解，該款無人機可攜帶大量導彈、炸彈，雙向通訊距離半徑可擴展到3000公里，展現強大戰鬥力。

綜合陸媒報導，「TB001」目前已在大陸西南部進行試飛。根據數據資料顯示，「TB001」最大起飛重量為2.8噸，總翼展為20公尺，長10公尺，高3.3公尺，在高度8000公尺時的最大航程達6000公里，攜帶1噸有效載荷時，續航達35小時。

▲「TB001」目前已在大陸西南部進行試飛。（圖／翻攝自新浪軍事）

「TB001」在與地面指揮協同作戰方面，有效通訊範圍可達280公里，同時更配有一套衛星通訊，讓雙向通訊距離半徑擴展到3000公里。有分析指出，「TB001」如配備最新研發的小型空地導彈，或犧牲航程，最大載彈量可達24枚，更可攜帶單發重量更大的製導武器，包括250公斤導引炸彈。

研發該款作戰無人機的滕登科技，是成都611研究所的分支，目前正與順豐快遞合作研究「大型運輸無人機」的發展可能性，主要產品「TB001」目前已多次在公開展覽中亮相。

▲「TB001」最大起飛重量為2.8噸，總翼展為20公尺。（圖／翻攝自新浪軍事）

報導也提及，雙方日前已展開合作，用改良的TB001無人機空投攜帶貨物的吊艙，發揮出色的載重能力，甚至將有效載重提高到1.2噸，該款經過改裝的無人機在2017年時，曾協助華為在雲南省執行修理站的任務，將貨物送到難以從地面抵達的地點。