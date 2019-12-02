追繳空汙費4億！全台6000個「感測器」立大功狠抓工廠違規

▲環署監資處處長張順欽說明環境物聯網感測器。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今（2 ）日宣布，研發可上天下海的環境治理新利器，包含無人機結合感測器邁向3D感測新時代，跑到哪追到哪的移動式感測器掌握空汙時空變化、潛水埋伏水質感測水體汙染和鷹眼般的噪音陣列麥克風準確辨識及定位噪音源等成果，宛如感測界的F4，未來陸續將藉此改善環境。

環署監資處指出，今年感測器在空氣、水體、噪音領域有更大突破，與氣象局合作利用無人機結合感測器解析高空汙染物分布對地面影響；移動式感測器呈現汽機車等移動汙染時空變化；固定及移動式水質感測器掌握工廠水體汙染熱區；噪音陣列麥克風結合車牌辨識準確抓到噪音源通知到檢，發揮感測無所不在。

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監資處說明，環保署持續與環保局合作目前已完成6000個空汙感測器的布建，可涵蓋147個鄉鎮市區、55個主要工業區、169個重大交通幹道、192個社區，監控工廠超過3萬家，截至今年10月底，裁處罰鍰共計8646萬元，空汙費追繳達4億元以上，充分發揮小兵立大功的成效，讓違規工廠無所遁形。

除新科技，環署表示，也持續與地方環保局合作布建空汙感測器改善環境，要透過資訊月在4日起展示「108年資訊月-掌握現在解密未來」，展覽以「智慧聯網環境新願景」為宗旨，分｢網美空氣｣、｢嶼水相聯｣、｢你噪我我照你｣、｢環保APP｣等四大主題區，為期1個月巡迴辦展，透過互動式體驗讓民眾了解環保結合科技資訊可突破過去不易解決的問題。